Оккупанты "денацифицируют" рыбу: вражеская ракета упала в реку

Оккупанты обстреляли реку на Днепропетровщине

Россияне запустили ракету по Днепропетровской области, однако поразить им удалось только реку Самара.

Об этом сообщил глава областной госадминистрации Валентин Резниченко.

По его словам "прилет" случился по Павлоградском районе, однако, к счастью, обошлось без пострадавших.

"Орки начали "денацификацию" украинской рыбы", — отметил Резниченко.

Как сообщалось ранее, это не первый ракетный удар по Украине, который оккупанты нанесли 21 мая. Так днем крылатыми ракетами были нанесены удары по населенному пункту в Ровенской области, где по информации местных властей, был разрушен военный объект. Позже глава Ровенской ОВА сообщил, что в результате обстрелов пострадали шесть человек и предупредил, что есть вероятность повторных ракетных ударов, а потому жителям области сигналы воздушной тревоги игнорировать не стоит.

20 мая ракетным ударам вновь подверглась Одесса и область. В самом городе жители слышали по меньшей мере два взрыва. До этого российские ракеты упали на территории города Малин в Житомирской области, где был разрушен объект гражданской инфраструктуры.