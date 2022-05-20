Утренний удар по Житомирщине: власти рассказали о пострадавших и разрушениях

Пятеро семей остались без крыши над головой, еще десятки — разбираются с повреждениями жилья

Утром пятницы, 20 мая, в Житомирской области было неспокойно — российские оккупанты выпустили несколько ракет в направлении города Малин. Несмотря на работу средств ПВО, три "прилета" все же нанесли значительный урон мирной инфраструктуре населенного пункта.

Подробности произошедшего сообщил мэр города Александр Ситайло, передает "Телеграф".

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По словам чиновника, в Малине было серьезно повреждено объект критической инфраструктуры. Также последствия "прилетов" ощутили на себе обитатели одного из жилых районов города — повреждено несколько десятков домов.

Так выглядит воронка от одной из ракет

Александр Ситайло говорит, что их — не менее сотни. В то же время руководитель Житомирской ОВА Виталий Бунечко заявил о пятидесяти пострадавших домохозяйствах. Также известно, что минимум пять домов разрушены без возможности восстановления, люди просто остались без крыши над головой.

К счастью, атака обошлась без погибших. Однако минимум трое местных жителей получили ранения различной степени.

Местные власти подчеркивают необходимость следить за оповещениями о тревогах и после соответствующего сигнала спускаться в укрытия. Такая предосторожность может сохранить жизнь.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит известнейшая Житомирская трасса, которая была нещадно повреждена российскими оккупантами.