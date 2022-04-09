"Мы ох*ели": в сети показали, как сейчас выглядит искалеченая оккупантами Житомирская трасса (фото)

На трассе провели работы по разминированию

После побега российских нацистов из Киевской области Житомирская трасса понемногу оживает: по ней теперь могут проехать обычные гражданские автомобили, ведь движение частично возобновили. Однако зрелище, которое каждый может увидеть, заехав туда, точно не для слабонервных.

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Несколько кадров с Житомирской трассы на своей странице в соцсети обнародовал украинский журналист Стас Козлюк.

"Решили вчера с коллегами поехать не через Житомирскую трассу на Макаров, а по более северной дороге. И мы ох*ели. Настолько, что выехать назад не получается", — говорится в тексте публикации.

Житомирская трасса

На обочине дороги возле села Озера лежит тело мужчины. На руках следы от белого скотча, рядом вещи, сумка, чехол от очков и обложка из документов.

Далее, ближе к Здвижевке стоят разбомбленные оккупантами автомобили. Следы крови там повсюду: в салонах изуродованных транспортных средств и на дороге. Рядом куча разбросанных вещей, среди которых детские игрушки белье книги и другое.

Жесточайшее зрелище дальше, на выезде из Макарова в село Липовка. Там стоят сожженные автомобили с трупами людей, больше напоминающих уголь, внутри.

Одна из машин буквально раздавлена габаритной техникой орков.

Изуродованный оккупантами автомобиль

"Эти территории контролировались россиянами.

В селе Андреевка нам местные вообще рассказали, что за время оккупации исчезли около 50 человек. Все мужчины. Кого-то нашли убитыми на огородах или в погребах. Кого не нашли. Тела забрали в морг", — отмечает журналист.

Оккупанты обстреливали всех, кто проезжал по трассе

Свидетельства преступлений российских нацистов на Житомирской трассе несколькими днями обнародовал известный украинский журналист и телеведущий Дмитрий Комаров. Ему удалось лично посетить изуродованный оккупантами путь в Киевской области и своими глазами увидеть зверства, которые там совершили российские военные.

Стоит отметить, что в настоящее время на территории освобожденной от оккупантов Киевской области провели работы по расчистке Житомирской трассы, и теперь она частично доступна для проезда.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинской разведке удалось раздобыть личные сведения о российских солдатах, совершавших зверства в Киевской области.