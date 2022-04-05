Разведка обнародовала данные российских оккупантов, причастных к военным преступлениям на Киевщине
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Каждый из списка должен предстать перед судом
Главное управление разведки Министерства обороны Украины во вторник, 5 апреля, обнародовало список со сведениями о российских военнослужащих, совершавших зверские преступления на территории Киевской области.
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В пресс-центре ГУР МО подчеркнули, что сведения о россиянах, находящихся в составе 96-й отдельной разведывательной бригады танковой армии Западного военного округа города Нижний Новгород, которые с первых дней военной агрессии россии на украинских землях совершили несметное количество зверских преступлений в населенных пунктах Киевщины, должен знать каждый украинец.
"Помните! За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", — говорится в тексте публикации.
Ранее "Телеграф" сообщал, что представителям украинской разведки удалось узнать, что часть российских военных, которые мародерили и убивали гражданских под Киевом, планируют вернуть на линию фронта в Украину.
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