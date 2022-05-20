Ракетный удар по Одессе и области: есть несколько прилетов, первые фото и видео

Оккупационная армия россии снова нанесла удар по инфраструктуре региона

В пятницу, 20 мая, на 86-й день полномасштабного вторжения рф, армия российских нацистов снова обстреляла Одесскую область. В сети сообщают о нескольких прилетах вражеских ракет по городу и области. Дым от них виден из разных районов города.

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Последствия ракетных обстрелов в Одессе

Как сообщают местные жители, в городе было слышно два взрыва. Плотный столб дыма от вражеских попаданий простирается на несколько метров. Предварительно российские оккупанты попали в один из объектов гражданской инфраструктуры.

Ракетный удар по Одессе

Официальной информации о количестве пострадавших пока нет.

Следует также добавить, что, согласно информации Воздушного командования "Південь", несколькими часами ранее оккупанты, используя авиацию, обстреляли ракетами воздушного базирования Одесскую область. В результате обстрела был уничтожен общественный туалет на одном из пляжей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что кроме Одесской области, в пятницу от вражеского обстрела россиян пострадала и Харьковщина. В частности, оккупационная армия нанесла ракетный удар по городу Лозовая, где было полностью уничтожено одно из зданий и травмированы семь человек, среди которых был и ребенок.