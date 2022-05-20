Оккупанты ударили ракетами по Харьковщине: много раненых, среди них ребенок

Оккупанты беспощадно уничтожают инфраструктуру украинских городов

В пятницу, 20 мая, на 86-й день противостояния украинских защитников оккупационному войску с рф, оккупанты нанесли ракетный удар по городу Лозовая Харьковской области. В результате обстрела пострадали 7 человек, среди них 11-летний ребенок.

Проверенные новости о войне и не только – ищите в нашем Telegram

Об этом сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта, передает "Суспильне Харьков".

Город Лозовая Харьковская область

Согласно предварительным сведениям, ракетный удар по городу был нанесен в 15:00. Снаряд попал в один из домов, практически полностью его уничтожив. На месте чрезвычайного происшествия работают представители всех экстренных служб. Спасатели разбирают завалы и ликвидируют очаги возгорания.

Момент взрыва после попадания вражеского снаряда

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские защитники не уступают свои территории захватчикам из российской федерации и продолжают выбивать оккупантов из городов и сел Харьковской области.

В то же время, оккупационная армия россии не оставляет попыток стереть с лица земли украинские города и продолжает беспощадно обстреливать их ракетами. В частности, накануне враг нанес очередной ракетный удар по Луганской области. Под обстрел попал автомобиль с детьми, которых пытались эвакуировать из Северодонецка.