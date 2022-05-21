Ракетный удар по Ровенской области: есть попадание, что известно

Подсчет жертв еще ведется

В субботу, 21 мая, российские оккупанты обстреляли крылатыми ракетами территорию Ровенской области. Населенный пункт, пострадавший от огня противника, не разглашается, однако известно о повреждении объекта военной инфраструктуры.

Об этом сообщил руководитель Ровенской ОВА Виталий Коваль, передает "Телеграф".

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По словам чиновника, сейчас состояние военного объекта после попадания снаряда оценивается специалистами. Также на месте чрезвычайного происшествия работают ответственные службы. Количество пострадавших пока неизвестно, однако оно уже уточняется.

Стоит отметить, что обстрел произошел между 10 и 11 часами утра. Сигнал воздушной тревоги за нынешние сутки звучал для жителей области всего один раз, однако опасные период продлился целый час.

Подробности инцидента выясняются.

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Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что накануне произошла серьезная ракетная атака на Харьковскую область. В результате "прилета" снаряда был разрушен дом культуры в городе Лозовая, пострадало минимум семь человек, среди которых ребенок.