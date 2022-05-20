Оккупанты ракетным ударом разрушили дворец культуры в Лозовой: фото до и после
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Помещение дома культуры полностью реконструировали в 2021 году
В пятницу, 20 мая, российские оккупанты ракетным ударом разрушили новое здание культуры в городе Лозовая Харьковской области. В результате "прилета" по зданию пострадали 7 человек, среди которых 11-летний ребенок.
Последствия удара по дому культуры показала Харьковская областная прокуратура.
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Судя по опубликованным кадрам, помещение полностью обновленного в 2021 году дворца культуры в Лозовой вражеский снаряд разрушил наполовину. На фото видна огромная дыра на крыше, выбиты все окна, в части помещения вообще рухнули балки и перекрытия.
Для сравнения, так городской дворец культуры в Лозовой выглядел в 2021 году, когда была завершена полная его реконструкция.
Добавим, что городской голова Лозовой Сергей Зеленский сообщил, что в результате удара оккупантов по дому культуры ранения получили семь человек.
"Среди пострадавших одиннадцатилетний ребенок. Все раненные в больнице, им оказали медицинскую помощь. Повреждена инфраструктура и многоэтажные дома значительно повреждены. У нас продолжается угроза ракетных обстрелов, поэтому все остальные детали будут завтра", — сообщил мэр.
Ранее "Телеграф" сообщал о взрывах в Киеве и Житомирской области. В столице силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету, а в Малине на Житомирщине, несмотря на работу средств ПВО, три "прилета" все же нанесли значительный ущерб мирной инфраструктуре населенного пункта.