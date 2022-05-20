Утро в Киеве началось с сильного взрыва: что известно, фото и видео
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Взрыв был сильным, сообщают местные жители
Утром в пятницу, 20 мая, жителей Киева переполошил сильный взрыв, — предварительно на подлете к столице средства противовоздушной обороны сбили ракету.
В сети появляются видео дыма, который виден в небе под Киевом.
Стоит заметить, что воздушная тревога была объявлена в Киеве в 8:15, тогда же сирены зазвучали еще на территории большинства областей Украины.
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Приблизительно в 8:35 жители Киева и области услышали сильный взрыв, после чего в небе увидели облачко и полосу дыма, — похожее видно после работы средств ПВО.
Отбоя тревоги не было, возможны еще "прилеты".
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко подтверждает, что над Киевом летят еще ракеты и могут быть новые взрывы.
Официальной информации пока нет, уточняем данные.
Стоит заметить, что накануне, 19 мая, оккупанты ограничились обстрелами ряда областей.
Однако 18 мая были мощные прилеты в Днепре и Николаеве, а во временно оккупированном Мелитополе украинские партизаны подорвали бронепоезд с личным составом.