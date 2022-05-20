Укр

Утро в Киеве началось с сильного взрыва: что известно, фото и видео

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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В небе видно следы, характерные для работы ПВО Новость обновлена 20 мая 2022, 09:05
В небе видно следы, характерные для работы ПВО

Взрыв был сильным, сообщают местные жители

Утром в пятницу, 20 мая, жителей Киева переполошил сильный взрыв, — предварительно на подлете к столице средства противовоздушной обороны сбили ракету.

В сети появляются видео дыма, который виден в небе под Киевом.

Стоит заметить, что воздушная тревога была объявлена в Киеве в 8:15, тогда же сирены зазвучали еще на территории большинства областей Украины.

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Приблизительно в 8:35 жители Киева и области услышали сильный взрыв, после чего в небе увидели облачко и полосу дыма, — похожее видно после работы средств ПВО.

Отбоя тревоги не было, возможны еще "прилеты".

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко подтверждает, что над Киевом летят еще ракеты и могут быть новые взрывы.

Следы характерные для работы ПВО
Следы характерные для работы ПВО

Официальной информации пока нет, уточняем данные.

Стоит заметить, что накануне, 19 мая, оккупанты ограничились обстрелами ряда областей.

Однако 18 мая были мощные прилеты в Днепре и Николаеве, а во временно оккупированном Мелитополе украинские партизаны подорвали бронепоезд с личным составом.

Теги:
#Киев #Взрывы