Харьков снова обстреливают, есть погибшие: что известно

По сообщениям местных жителей, российские снаряды взрывались в Лесопарке, районе авиационного института, поселка Жуковского и на Павловом Поле

Российские оккупанты возобновили обстрелы Харькова. На данный момент уже известно о четырех погибших.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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"Просим жителей Харькова и района находиться в укрытиях. Оккупанты снова обстреливают областной центр. По предварительной информации, в результате обстрелов 7 человек пострадали. К сожалению, 4 погибших. Информация уточняется. Не покидайте места безопасности!", — призвал мэр.

Ранее жители Харькова сообщали, что российские снаряды взрывались в Лесопарке, районе авиационного института, поселка Жуковского и на Павловом Поле.

Как сообщалось ранее, 5 мая главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские военные перешли в контрнаступление на направлениях Харькова и Изюма, после чего оккупантов из Харьковской области начали постепенно выбивать.

Напомним, ранее на Северной Салтовке побывал и корреспондент "Телеграфа", который показал, что осталось от района.

Кроме того, "Телеграфу" удалось поговорить с одной из местных жительниц, которая потеряла маму и 42 дня провела с отцом и десятками собак под Харьковом, совсем рядом от линии обороны, без возможности пополнить запасы еды.