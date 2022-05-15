Оккупанты пытаются развить успех на одном направлении: свежая карта боев в Украине
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ВСУ дают бой оккупантам на всех направлениях
В воскресенье, 15 мая, на 81-й день полномасштабного вторжения рф Минобороны Британии показало свежую карту боев в Украине.
Соответствующий пост Министерство обороны Великобритании опубликовало на своей странице в Twitter.
По данным британской разведки, линия фронта практически не изменилась по сравнению с 13 мая.
На Харьковском направлении подразделения противника активных боевых действий не вели.
На Славянском направлении враг совершал обстрелы подразделений Сил обороны Украины. Пытался прорвать оборону наших войск, успеха не имел. Проводит доукомплектование и восполнение потерь, продолжает перегруппировку войск для возобновления наступления в направлении Барвенково и Славянск.
Противник пытается развить успех на Бахмутском направлении. Несмотря на потери, продолжает вести наступление на Лиманском, Северодонецком, Авдеевском и Кураховском направлениях. Отмечается перегруппировка войск противника на Лиманском и Бахмутском направлениях.
В Мариуполе продолжается блокировка наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Захватчики не прекращают наносить авиационные удары и производить артиллерийские обстрелы.
На Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Продолжает удерживать занятые позиции. Основные усилия сосредотачивает на ведении воздушной разведки и обстрелах позиций Сил обороны.
Ранее Михаил Подоляк заявил, что российско-украинскую войну можно прекратить уже в этом году.
Напомним, 15 мая российские ракеты ударили вблизи польской границы.