Оккупанты пытаются развить успех на одном направлении: свежая карта боев в Украине

ВСУ дают бой оккупантам на всех направлениях

В воскресенье, 15 мая, на 81-й день полномасштабного вторжения рф Минобороны Британии показало свежую карту боев в Украине.

Соответствующий пост Министерство обороны Великобритании опубликовало на своей странице в Twitter.

По данным британской разведки, линия фронта практически не изменилась по сравнению с 13 мая.

Карта боев в Украине за 15 мая

Карта боев в Украине за 13 мая

На Харьковском направлении подразделения противника активных боевых действий не вели.

На Славянском направлении враг совершал обстрелы подразделений Сил обороны Украины. Пытался прорвать оборону наших войск, успеха не имел. Проводит доукомплектование и восполнение потерь, продолжает перегруппировку войск для возобновления наступления в направлении Барвенково и Славянск.

Противник пытается развить успех на Бахмутском направлении. Несмотря на потери, продолжает вести наступление на Лиманском, Северодонецком, Авдеевском и Кураховском направлениях. Отмечается перегруппировка войск противника на Лиманском и Бахмутском направлениях.

В Мариуполе продолжается блокировка наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Захватчики не прекращают наносить авиационные удары и производить артиллерийские обстрелы.

На Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Продолжает удерживать занятые позиции. Основные усилия сосредотачивает на ведении воздушной разведки и обстрелах позиций Сил обороны.

Ранее Михаил Подоляк заявил, что российско-украинскую войну можно прекратить уже в этом году.

Напомним, 15 мая российские ракеты ударили вблизи польской границы.