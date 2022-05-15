Российские ракеты ударили рядом с польской границей: Садовой указал на важный момент

Оккупанты выпустили по Львовской области 6 ракет, из которых 2 удалось сбить ПВО

Утром в воскресенье, 15 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по военному объекту на Львовщине. Стало известно, что удар был нанесен по объекту в Яворовском районе, расположенном в 15 километрах от границы с Польшей.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовой.

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По информации Садового, в военный объект на Яворовщине оккупанты ударили четырьмя ракетами, в результате чего он был полностью уничтожен. Еще две ракеты удалось сбить противовоздушной обороне.

Что касается взрывов, которые граждане слышали во Львове, то, по словам городского головы, это и были последствия работы ПВО.

"На этот раз цель была в 15 километрах от границы с Польшей, ЕС и НАТО. Дальность запущенных ракет — 1,5 тысячи километров. Теперь разговоры пропагандистов о необходимости денацификации Польши не выглядят просто пьяными криками. Москаль сходит с ума от безысходности. Ходите в укрытия и берегите себя!", — написал Андрей Садовой в собственном Telegram-канале.

Яворовский район Львовщины граничит с Польшей

Напомним, что 13 мая представитель российских властей Олег Морозов откровенно пригрозил Польше войной за последние заявления по поводу выплат контрибуций Украине и критику "российского мира".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в россии снова заговорили о возможности начала полноценной ядерной войны. Об этом сообщил экс-президент, нынешний заместитель председателя Совета безопасности рф Дмитрий Медведев. Политик заявил, что нынешний военный конфликт с Украиной развязали… на Западе.