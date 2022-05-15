Были "прилеты": россияне нанесли ракетный удар по объекту на Львовщине (фото, видео)

Целью врага стал военный объект

Теряя позиции на востоке, россия продолжает атаковать украинские населенные пункты вдали от линии фронта — ранним утром воскресенья тревогу и взрывы слышали житель Львовской области.

Согласно официальным данным от Львовской областной администрации, ракетный удар был нанесен около 4:30 утра по объекту военной инфраструктуры.

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Пока неизвестно, достиг ли враг цели — на 8 утра не известно о погибших и травмированных, также уточняется есть ли повреждения. В сети публикуют фото и видео неба над областью. Отмечается, что слышали около 7 взрывов и дым в воздухе характерен для работы противовоздушной обороны.

Небо на рассвете над Львовской областью

На территории Львовской области есть несколько объектов военной инфраструктуры, один из них неподалеку от Новояворовска, мэр которого обратился к общине с просьбой сидеть в укрытиях сразу после взрывов.

Бить ракетами по украинским городам в выходные — одна из черт российской агрессии, на прошлых — обстреляли Одессу.

Ранее ракетный удар по Львову россия наносила в начале мая. Ранее "Телеграф" писал, что россия перешла на устаревшие ракеты.