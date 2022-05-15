Укр

Были "прилеты": россияне нанесли ракетный удар по объекту на Львовщине (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Небо после взрывов Новость обновлена 15 мая 2022, 08:40
Небо после взрывов

Целью врага стал военный объект

Теряя позиции на востоке, россия продолжает атаковать украинские населенные пункты вдали от линии фронта — ранним утром воскресенья тревогу и взрывы слышали житель Львовской области.

Согласно официальным данным от Львовской областной администрации, ракетный удар был нанесен около 4:30 утра по объекту военной инфраструктуры.

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Пока неизвестно, достиг ли враг цели — на 8 утра не известно о погибших и травмированных, также уточняется есть ли повреждения. В сети публикуют фото и видео неба над областью. Отмечается, что слышали около 7 взрывов и дым в воздухе характерен для работы противовоздушной обороны.

Небо на рассвете над Львовской областью
Небо на рассвете над Львовской областью

На территории Львовской области есть несколько объектов военной инфраструктуры, один из них неподалеку от Новояворовска, мэр которого обратился к общине с просьбой сидеть в укрытиях сразу после взрывов.

Бить ракетами по украинским городам в выходные — одна из черт российской агрессии, на прошлых — обстреляли Одессу.

Ранее ракетный удар по Львову россия наносила в начале мая. Ранее "Телеграф" писал, что россия перешла на устаревшие ракеты.

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#Львовская область #Россия #Обстрел #Ракеты