россия переключилась с Харьковщины на новую цель: свежие карты боев в Украине

В Харьковской области российские войска ушли в оборону, пытаясь удержать линию связи

Потеря россией мотострелковых частей при попытке переправиться через Северский Донец может помешать оккупантам в "отрезании" Северодонецка и Лисичанска с севера. При этом войска рф продолжают двигаться к Северодонецку с юга с помощью наступления на Золотое (около 30 км южнее).

Согласно данным аналитиков из The Institute for the Study of War, усилия российской армии могут быть направлены в двух направлениях — попытку обезопасить трассу от Золотого не север к Северодонецку для наступления, либо отрезать город от остальной Украины "перебив" дорогу на Бахмут.

Российские войска продолжают отступать с Харьковской области, предполагается, что они попытаются удержаться восточнее Волчанска, ведь там идет наземная линия связи из Белгорода в Изюм. В окрестностях последнего ожидают контрнаступательных операций Сил обороны Украины.

Карта боевых действий в Украине на 15 мая

Восток Украины

Под Изюмом росвойска не наступают, а обстреливают и ведут разведку. Украинское контрнаступление идет вероятно северо-западнее города, сообщается об отступлении русских. Отступление росармии может сорвать планы россии по наступлению на Славянск. Стали известны детали о важном военном проколе россии — уничтожении понтонных мостов и сконцентрированных войск вокруг них. Потеря армией рф 485 человек и повреждение 80 единиц техники вызвало возмущение в россии.

Отметим, что россияне все еще выдвигаются к Северодонецку двигаясь к востоку от Попасной — они пытались прорваться к трассе, ведущей в Лисичанск. Что касается Авдеевки, то там идут ожесточенные бои и не прекращаются обстрелы. Российские войска пытаются войти с севера и обстреливают из минометов. Украинские позиции в городе сохранены, но их координаты могли оказаться в руках врага.

Карта боевых действий на востоке Украины

Харьков

Российские силы продолжают отступать, вероятно, сосредоточившись на защите наземных линий связи Белгород-Волчанск-Изюм, идущих на северо-восток от Харькова в 60 км. Обстрелы россиянами территории области продолжаются, как и украинские контрнаступательные операции в сторону границы.

Карта боевых действий в Харьковской области

Мариуполь

россия атакует "Азовсталь" по воздуху, земле и из артиллерии. Украина пытается эвакуировать тяжелораненых с предприятия, но переговоры пока не дали видимого эффекта. Сообщается, что количество раненых военных — около 600. В самом городе продолжаются массовые захоронения и нехватка продуктов питания.

"Азовсталь" в осаде многие недели

Юг Украины

Росармия продолжает артиллерийский обстрел региона. В Запорожской области враг строит масштабные укрепления, что может свидетельствовать либо о подготовке дальнейшего наступления в сторону Запорожья, либо к оборонительным действиям на Херсонщине и укреплении позиций с севера и востока. На острове Змеины россия пытается укрепиться и развернуть ПВО.

Карта оккупации на юге Украины

Ситуация на Донбассе — тяжелая, отмечает украинский президент Владимир Зеленский, поскольку россии нужно демонстрировать "победы" наступление продолжается.