Украинский офицер перехитрил россиян и помог уничтожить более тысячи оккупантов
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По словам солдата, россияне потеряли больше 1000 человек в ходе этой операции
ВСУ блестяще провели операцию по уничтожению переправы россиян через Северский Донец, что фактически разрушило планы оккупантов по окружению Лисичанска.
Об этом написал пользователь Twitter kms_d4k, который представляется как военный инженер и офицер-взрывотехник ВСУ Максим.
Максим рассказал, что ему удалось реализовать операцию, которая привела к значительным потерям среди российских военных. По его словам, в начале мая ему доверили провести инженерную разведку на реке Северский Донец в районе Григоровки и Белогоровки. Разведка сообщала, что в этом районе россияне попытаются перейти реку. Максим, проведя исследование, отметил место, где вероятнее всего состоится переправа. Он доложил командованию, а также отметил, что видимость в районе плохая, а потому, чтобы обнаружить переправу российской армии, разведке необходимо услышать звук моторных лодок, которые используются для обустройства моста.
"Видимость в этом районе была плохой, потому что россияне поджигали поля и леса, бросали много дымовых гранат. Кроме того, был туман. Надо было услышать звук", — написал Максим.
В итоге все произошло, как и думал офицер-взрывотехник. Россияне пытались построить мост прямо в том месте, на которое указал Максим. Оккупанты смонтировали 7 частей моста из 8. Им даже удалось перекинуть некоторые войска и технику через реку. Начались бои. Тяжелая артиллерия вступила в бой против российских сил, а затем вмешалась авиация. На следующий день остатки россиян пытались восстановить поврежденный мост или построить новый, но их вновь накрыла украинская авиация.
"Я оставался поблизости. И должен сказать: никогда не видел и не слышал таких тяжелых боев. Ходят слухи, что удалось уничтожить около 1500 российских военных. Их стратегической целью было переправиться через реку, а затем окружить Лисичанск. Вместо этого они жалко провалили эту операцию. 10 мая понтонный мост был разрушен полностью. Тогда вы все увидели снимки из этого района. Я был там, выполняя работу с другими украинскими героями. Я внес свой вклад и это оказало большое влияние на успех операции. Горжусь служить Украине!" — написал Максим.
Отметим, в операции участвовали многие подразделения в частности 80 отдельная десантно-штурмовая бригада:
Примечательно, что в россии даже отпетые пропагандисты не скрывали своего разочарования.
Ранее сообщалось, что захватчики пытаются обороняться у важного населенного пункта на Харьковщине. Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что сейчас в российско-украинской войне происходит стратегический слом в пользу Украины.