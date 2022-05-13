Украинский офицер перехитрил россиян и помог уничтожить более тысячи оккупантов

По словам солдата, россияне потеряли больше 1000 человек в ходе этой операции

ВСУ блестяще провели операцию по уничтожению переправы россиян через Северский Донец, что фактически разрушило планы оккупантов по окружению Лисичанска.

Об этом написал пользователь Twitter kms_d4k, который представляется как военный инженер и офицер-взрывотехник ВСУ Максим.

Максим рассказал, что ему удалось реализовать операцию, которая привела к значительным потерям среди российских военных. По его словам, в начале мая ему доверили провести инженерную разведку на реке Северский Донец в районе Григоровки и Белогоровки. Разведка сообщала, что в этом районе россияне попытаются перейти реку. Максим, проведя исследование, отметил место, где вероятнее всего состоится переправа. Он доложил командованию, а также отметил, что видимость в районе плохая, а потому, чтобы обнаружить переправу российской армии, разведке необходимо услышать звук моторных лодок, которые используются для обустройства моста.

Офицер Максим исследовал область

"Видимость в этом районе была плохой, потому что россияне поджигали поля и леса, бросали много дымовых гранат. Кроме того, был туман. Надо было услышать звук", — написал Максим.

В итоге все произошло, как и думал офицер-взрывотехник. Россияне пытались построить мост прямо в том месте, на которое указал Максим. Оккупанты смонтировали 7 частей моста из 8. Им даже удалось перекинуть некоторые войска и технику через реку. Начались бои. Тяжелая артиллерия вступила в бой против российских сил, а затем вмешалась авиация. На следующий день остатки россиян пытались восстановить поврежденный мост или построить новый, но их вновь накрыла украинская авиация.

Армия рф потеряла понтонный мост

"Я оставался поблизости. И должен сказать: никогда не видел и не слышал таких тяжелых боев. Ходят слухи, что удалось уничтожить около 1500 российских военных. Их стратегической целью было переправиться через реку, а затем окружить Лисичанск. Вместо этого они жалко провалили эту операцию. 10 мая понтонный мост был разрушен полностью. Тогда вы все увидели снимки из этого района. Я был там, выполняя работу с другими украинскими героями. Я внес свой вклад и это оказало большое влияние на успех операции. Горжусь служить Украине!" — написал Максим.

Отметим, в операции участвовали многие подразделения в частности 80 отдельная десантно-штурмовая бригада:

Примечательно, что в россии даже отпетые пропагандисты не скрывали своего разочарования.

Боевик Игорь Стрелков не представлял масштаба погрома российской армии

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