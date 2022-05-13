Укр

Украинский офицер перехитрил россиян и помог уничтожить более тысячи оккупантов

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
2757
Офицер Максим рассказал об уничтожении переправы Новость обновлена 13 мая 2022, 19:27
Офицер Максим рассказал об уничтожении переправы

По словам солдата, россияне потеряли больше 1000 человек в ходе этой операции

ВСУ блестяще провели операцию по уничтожению переправы россиян через Северский Донец, что фактически разрушило планы оккупантов по окружению Лисичанска.

Об этом написал пользователь Twitter kms_d4k, который представляется как военный инженер и офицер-взрывотехник ВСУ Максим.

Максим рассказал, что ему удалось реализовать операцию, которая привела к значительным потерям среди российских военных. По его словам, в начале мая ему доверили провести инженерную разведку на реке Северский Донец в районе Григоровки и Белогоровки. Разведка сообщала, что в этом районе россияне попытаются перейти реку. Максим, проведя исследование, отметил место, где вероятнее всего состоится переправа. Он доложил командованию, а также отметил, что видимость в районе плохая, а потому, чтобы обнаружить переправу российской армии, разведке необходимо услышать звук моторных лодок, которые используются для обустройства моста.

Офицер Максим исследовал область
Офицер Максим исследовал область

"Видимость в этом районе была плохой, потому что россияне поджигали поля и леса, бросали много дымовых гранат. Кроме того, был туман. Надо было услышать звук", — написал Максим.

В итоге все произошло, как и думал офицер-взрывотехник. Россияне пытались построить мост прямо в том месте, на которое указал Максим. Оккупанты смонтировали 7 частей моста из 8. Им даже удалось перекинуть некоторые войска и технику через реку. Начались бои. Тяжелая артиллерия вступила в бой против российских сил, а затем вмешалась авиация. На следующий день остатки россиян пытались восстановить поврежденный мост или построить новый, но их вновь накрыла украинская авиация.

Армия рф потеряла понтонный мост
Армия рф потеряла понтонный мост

"Я оставался поблизости. И должен сказать: никогда не видел и не слышал таких тяжелых боев. Ходят слухи, что удалось уничтожить около 1500 российских военных. Их стратегической целью было переправиться через реку, а затем окружить Лисичанск. Вместо этого они жалко провалили эту операцию. 10 мая понтонный мост был разрушен полностью. Тогда вы все увидели снимки из этого района. Я был там, выполняя работу с другими украинскими героями. Я внес свой вклад и это оказало большое влияние на успех операции. Горжусь служить Украине!" — написал Максим.

Отметим, в операции участвовали многие подразделения в частности 80 отдельная десантно-штурмовая бригада:

Примечательно, что в россии даже отпетые пропагандисты не скрывали своего разочарования.

Боевик Игорь Стрелков не представлял масштаба погрома российской армии
Боевик Игорь Стрелков не представлял масштаба погрома российской армии

Ранее сообщалось, что захватчики пытаются обороняться у важного населенного пункта на Харьковщине. Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что сейчас в российско-украинской войне происходит стратегический слом в пользу Украины.

Теги:
#Украина #Россия