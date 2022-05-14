Зеленский заявил об очень тяжелой ситуации на Донбассе: подробности

Глава государства вновь поблагодарил защитников Украины

В субботу, 14 мая, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по итогам 80-го дня полномасштабной войны.

Соответствующее заявление главы государства доступно на YouTube-канале "Офіс Президента України".

Зеленский сообщил, что ситуация на Донбассе остается тяжелой, а россияне все еще ведут наступательные действия, чтобы "показать хотя бы какую-нибудь победу".

"Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой. Российские войска до сих пор пытаются показать хотя бы какую-нибудь победу. На 80-й день полномасштабного вторжения это выглядит особенно безумно, но они не прекращают эти попытки. Я благодарен каждому и каждой, кто держит оборону и приближает и для Донбасса, и для Приазовья, и для Херсона то, что сейчас происходит на Харьковщине (ВСУ освобождают территорию от захватчиков, — Ред.). Шаг за шагом заставляем оккупантов уйти с украинской земли. Заставим уйти и с украинского моря", — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский рассказал, кого хотят эвакуировать из "Азовстали" в следующей волне.

Напомним, президент Украины в эфире итальянского телеканала рассказал, чего хочет официальный Киев от переговоров с россией.