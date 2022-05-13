Переговоры с рф, судьба Донбасса и предложения Макрона: 8 громких заявлений из интервью Зеленского

Глава государства убежден, что Украина может закончить войну с россией путем мирных переговоров, однако агрессор должен предпринять шаги навстречу

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 13 мая, на 79-й день войны с россией, дал интервью итальянскому телеканалу "Rai 1". Во время своей речи гарант рассказал, чего хочет Украина от переговоров с россией, о помощи других государств, помогающих в борьбе с агрессором и заблокированных оккупантами портов. Не забыл украинский лидер вспомнить и о дальнейших шагах украинского руководства по спасению раненых из многострадальной "Азовстали".

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В этом материале "Телеграф" решил собрать самые громкие заявления Верховного Главнокомандующего Украины Владимира Зеленского:

- Я, как президент, готов говорить с путиным, но только с ним, без его посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов;

- В переговорах мы готовы говорить — по крайней мере, выйдите с той территории, которую вы оккупировали начиная с 24 числа. Да, вы будете на некоторых наших временно оккупированных территориях продолжать стоять, к сожалению, но это первый ясный шаг, чтобы о чем-то говорить, давайте это сделаем. Мы не слышим ответов на этот вопрос;

- Он (Макрон – ред. редакцией) хотел найти результаты в посредничестве между нами. Он не нашел. И не с нашей стороны. Он не нашел со стороны российской федерации. А мне предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по поводу нашего суверенитета для того, чтобы сохранить лицо путина … Мне кажется, это не очень корректно;

- Сохранить лицо (путину – ред. редакцией)? Ему нужно, я считаю, сохранить его государство;

- Мы готовы говорить с россией о том, что не ко времени решения по Крыму, потому что идет война, ко времени человеческие жизни, давайте отставим этот вопрос, если он усложняет процесс переговоров. Если вопрос Крыма усложняет процесс встречи президентов Украины и россии, давайте отставим этот вопрос. Наша делегация в Турции предлагала отставить, но не навсегда. Мы не услышали согласия;

– Широкая автономия Донбасса? Там ничего не осталось. Какая широкая автономия? Чего?.. Перед тем, как говорить о том или ином формате этих территорий, нельзя было убивать десятки тысяч людей. Вот в этом проблема. Они убили, все разрушили и говорят, чтобы давать теперь автономию. Мы никогда не признаем их автономию;

- Мы забрали гражданских с завода ("Азовстали" — ред. редакцией), сейчас стоит вопрос о раненых и живых. И, честно скажу, что мы не хотим оставлять там убитых людей, потому что их ждут семьи… Мы передавали россии информацию, мы даже применяли механизм привлечения третьей стороны. И Израиль, и Швейцария, и Турция сегодня трудятся над этим;

- (о войсках россии в Приднестровье) Эта часть группировки, если она уйдет, мы их не очень боимся. Потому что из 15 тысяч умеют сражаться до 3 тысяч человек, насколько мы знаем. Это может быть вызовом, но мы не видим там большой угрозы.

Интервью итальянскому каналу "Rai 1"

Ранее "Телеграф" рассказывал самое главное из выступления президента Украины Владимира Зеленского на сессии "Wall Street Journal CEO Council Summit", где глава государства поделился планами по завершению войны с россией.