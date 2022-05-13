Освобождение бойцов с "Азовстали": Зеленский рассказал, какие страны помогают

Мариуполь остается в центре внимания не только Украины, но и мирового общества

Спасение украинских военнослужащих в Мариуполе, которые сейчас находятся в российской осаде на заводе "Азовстали", занимается не только Украина. Как утверждает президент Владимир Зеленский, этим вопросом также занимаются политики и дипломаты Турции, Израиля и Швейцарии.

Об этом политик рассказал во время интервью для итальянского телеканала Rai 1, передает "Телеграф".

Почему россии не выиграть войну против Украины?

По словам Зеленского, Украина планирует бороться за жизнь каждого человека, находящегося на "Азовстали". Такую позицию, говорит он, подтверждает и завершение эвакуации мирных жителей Мариуполя, которые прятались на заводе от бомбежек вместе с военнослужащими.

"Сейчас стоит вопрос насчет раненых и живых, — объясняет Владимир Зеленский. — И, честно скажу, что мы не хотим оставлять там убитых людей, потому что их ждут семьи…"

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Российская сторона не единожды получала от украинской делегации актуальную информацию и предложения насчет решения вопроса по "Азовстали". Теперь осталась надежда только на вмешательство "третьей стороны". Есть возможность привлечь Швейцарию, Турцию и Израиль, говорит Зеленский. По данным президента, все эти государства уже активно работают, чтобы помочь украинцам, оставшимся в осаде на мариупольском заводе.

Также глава государства подчеркнул, что вопрос "Азовстали" регулярно всплывает во время переговоров с лидерами других стран — дабы они также, в свою очередь, давили на кровавого диктатора владимира путина.

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О том, что уцелевшим защитникам Мариуполя нужна поддержка мирового сообщества, говорят и в самом "Азове". По мнению представителей знаменитого полка, реакция других государств может изменить ситуацию в лучшую сторону.

Следует добавить, что в Украине ранее заявляли о готовности обменять украинских военных на российских пленных. Однако в Кремле отреагировали весьма циничным образом.