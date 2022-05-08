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Цинизм поражает: Зеленский озвучил реакцию Кремля на запрос об эвакуации военных из "Азовстали"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Последствия "прилетов" по заводу "Азовсталь" Новость обновлена 08 мая 2022, 23:29
Последствия "прилетов" по заводу "Азовсталь"

Российские власти отказались реагировать даже на просьбы иностранных государств

Российские власти отказываются выпускать украинских военных с мариупольского завода "Азовсталь", где идут кровопролитные бои, а обменивать готова только военнопленных.

Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве после встречи с Джастином Трюдо.

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"Дипломатический путь привел к тому, что гражданские люди сегодня вывезены все из заблокированного завода "Азовсталь". Относительно военных, руководство российской армии и политическое руководство россии не хотят выпускать наших военных", — сказал Зеленский.

Он добавил, что к решению этого вопроса были приглашены переговорщики из Турции, Израиля, Швейцарии. Помочь с эвакуацией военных также пытались Франция, ООН на руководство Красного Креста, однако ответ россии был крайне циничным.

"россия меняет военных, только если они пленены на пленных. Такая ситуация. Это ответ от российской федерации", – сказал президент Украины.

Напомним, накануне вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила, что из "Азовстали" в Мариуполе были эвакуированы все женщины, дети и пожилые люди.

Уже в воскресенье, 8 мая, руководство полка "Азов", обороняющее мариупольскую "Азовсталь", обратилось к украинским политикам с призывом активизировать усилия, чтобы вывести из города мирное население. Кроме того, стало известно, что во время так называемого режима тишины продолжают гибнуть украинские защитники.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сети появился документальный фильм "Мариуполь. Хроники ада", в котором рассказываются истории людей, эвакуированных с территории "Азовстали". Они рассказали все ужасы бомбардировок и обстрелов, которые им пришлось пережить.

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#Украина #Россия #Азовсталь #Война #Мариуполь #Владимир Зеленский
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