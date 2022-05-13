Война – день 79: россиян вытесняют с Харьковщины, а они в отместку бьют ракетами по мирным городам

Оперативно о главном за 13 мая

Война с российскими захватчиками в Украине идет 79-й день. Самым горячим направлением сейчас и, по прогнозам военных экспертов, в ближайшем будущем будет оставаться восток, юг, ситуация в районе Изюма. За последние сутки Вооруженным силам Украины удалось существенно сдвинуть оккупантов на Харьковщине, оттеснив их почти до самой границы. Однако российские войска в отместку ударили ракетами по Кременчугу Полтавской области. Также были прилеты вражеских ракет по Запорожской области. Тем временем украинские военные в Черном море лишили россии еще одного новейшего корабля. А рф на фоне своих поражений начала угрожать двум странам ЕС относительно их намерений вступления в НАТО, а Украине из-за желания вступить в Евросоюз. Следует отметить, что Украина может получить статус страны-кандидата уже в июне.

В этом материале "Телеграф" информирует о важнейших событиях в Украине и мире за 13 мая. Оперативная информация также доступна в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

Напомним, что о ситуации в стране за 10 мая можно прочесть в новости: "Война – день 76: войска путина с яростью атакуют и бьют по украинским городам, но проигрывают войну".

Информация о событиях в Украине за 11 мая доступна в трансляции: "Война – день 77: ВСУ наступают в Харьковской области и держат оборону на других рубежах".

А ознакомиться с новостями за 12 мая можно в материале: "Война — день 78: россияне отходят от Харькова, но держатся за Донбасс".