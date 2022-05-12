Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, есть попадание: что известно

российско-оккупационные войска продолжают беспощадно обстреливать украинские земли

Нацистская армия русских захватчиков атаковала город Запорожье крылатыми ракетами. Согласно предварительным сведениям, в результате обстрела загорелось частное домовладение. В настоящее время подлинной информации о количестве пострадавших нет.

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Попадание российской ракеты в один из частных домов в Запорожье

Об этом в четверг, 12 мая,сообщили в пресс-центре Запорожской областной военной администрации.

Местным жителям, слышавшим мощный взрыв, удалось зафиксировать первые минуты попадания российской ракеты в здание, где вспыхнул пожар. Над городом поднялся плотный столб дыма.

Оккупанты ударили крылатой ракетой по Запорожью

Ранее "Телеграф" сообщал, что на 75-й день мощного противостояния украинской армии захватчикам из россии, оккупационное войско перешло в наступление в направлении города Запорожья, однако наши защитники держат оборону региона, ведь о вероятном наступлении оккупантов стало известно несколько недель назад. Еще 25 апреля россияне начали накапливать боевую технику и личный состав на участке линии фронта "Большая Новоселка — Новодаровка — Малиновка", откуда враг начал продвигаться в направлении областного центра.