Главный раввин Украины о борьбе россиян "с нацистами": "Это уже не смешно"

По словам раввина, такие заявления россияне используют для оправдания убийств жителей Украины

Тезисы россиян о "денацификации" и "борьбе с нацистами", которые российская пропаганда использует для оправдания войны в Украине, уже даже не кажутся смешными. За этими словами стоят убийства мирных людей, ракетные удары по кладбищам и городам.

Об этом заявил Главный раввин Украины Моше Реувен Асман в интервью изданию "Голос Америки".

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По словам раввина Асмана, тезисы российской пропаганды не выдерживают никакой критики. Особенно, что касается "денацификации еврейского кладбища в Глухове", или еще ряда ужасных преступлений, которые оккупанты совершают на украинских территориях.

"Они ударили ракетами по еврейскому кладбищу в Глухове. Они "денацифицировали" в Бабьем Яру, еврейские могилы в Берковцах, в Харькове, Белой Церкви. Это называется "денацификация". Или, например, о Мариуполе. Мы брали интервью у девушки из Мариуполя, у которой отец еврей, был убит русским минометным оружием, его похоронили, присыпали землей прямо во дворе, вчера или сегодня его перезахоронили. Тоже "денацификация". Или когда они стреляют ракетами по русскоязычному Харькову, Мариуполю – это тоже "денацификация". Когда они в Буче расстреливали и издевались над людьми — тоже была "денацификация"", — подчеркнул Главный раввин Украины.

Он добавил, что россияне сами поступают как настоящие нацисты, поэтому их тезисы о "денацификации" выглядят бессмысленно.

"Они убивают людей, мучают, насилуют. Это называется "денацификация". Они просто сделали такую теорию, чтобы оправдать свои преступления", — резюмировал раввин Асман.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 8 мая российские оккупанты разбомбили еврейское кладбище в Глухове Сумской области. В Минкульте после инцидента заявили, что это является очередным прямым доказательством того, что у России нет ничего святого вообще, а также того, что оккупанты совсем не отличаются от фашистов, которые уничтожали евреев 80 лет назад.

Также мы писали, что 7 мая россияне уничтожили музей всемирно известного философа Григория Савича Сковороды в селе Сковородиновка Харьковской области.