Высокопоставленный служащий оккупационной армии дважды руководил группировкой русских войск в Сирийской Арабской Республике

Один из генералов российской федерации, руководивший кровавыми зверствами в Сирии, отдал смертельные приказы бомбить мирных жителей Украины кассетными бомбами.

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О том, что российский генерал-майор Александр Журавлев, командующий Западным военным округом россии отдавал приказы на обстрелы гражданского населения "Смерчами" удалось узнать расследователям портала "CNN" во время посещения многострадального города Харькова.

Как информирует издание, 11 ракет "Смерч", которыми оккупационная армия российской федерации обстреливала мирный украинский Харьков в течение 27 и 28 февраля, были выпущены 79-й артиллерийской бригадой. Она находится в одном из населённых пунктов Белгородской области. Именно эта бригада подчиняется непосредственно генералу-полковнику Александру Журавлеву. Российский военнослужащий руководил одной из самых жестоких военных операций рф в Сирии.

Александр Журавлев

Кроме того, ссылаясь на военных экспертов "CNN" отмечает, что Журавлева позиционируют в россии, как единственного офицера, имеющего полномочия отдавать приказ о ракетной атаке "Смерч" в своем округе, ведь это высокоценное оружие, нуждающееся в старшем подчинении.

Напомним, что кроме Журавлева, имевшего непосредственное отношение к боевым действиям в Сирии, мирные украинские города бомбил и российский пилот Красноярцев, также обстреливавший Арабскую Республику. Самолет российского летчика сбили украинским ПВО недалеко от Чернигова, а самого пилота взяли в плен.