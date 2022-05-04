Изоляция россии миром и возвращение Крыма: главные заявления Зеленского с выступлении на CEO Council Summit
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Гарант убежден в победе Украины над россией
В среду, 4 мая, на семидесятый день полномасштабного вторжения россии президент Украины Владимир Зеленский выступил на сессии "Wall Street Journal CEO Council Summit". Во время своей речи гарант рассказал о том, что сейчас происходит в стране, о поддержке союзников и дальнейших планах украинского руководства по завершению войны со страной-агрессором.
"Телеграф" собрал самые громкие заявления Верховного Главнокомандующего Украины Владимира Зеленского:
- Что нужно, чтобы победить россию? Первое – полная изоляция агрессора, полная экономическая изоляция. Второе – достаточная помощь Украине, чтобы мы могли выстоять в этой войне за свободу и наши права, – отметил Зеленский. — Третье — восстановление всего разрушенного войной.
- Наша задача номер один – это отправить и дожать войска россии на те территории, где они были до 24 февраля. Мы понимаем, что восстановить территориальную целостность полностью на временно оккупированном полуострове Крым будет сложно, и все же я считаю, что мы сможем потом, показав свою прочность, а мы ее демонстрируем, потом перейти на дипломатический путь, потому что любая война заканчивается дипломатией
- В любом случае все равно закончится тем или иным форматом переговоров.
- Сегодня желательно сделать первый этап (войны – ред. редакцией) было, и мы его сделали – остановить россию, ее продвижение вперед. Мы это сделали. Второй этап – максимально сделать так, чтобы россия отошла с нашей территории. Сейчас мы находимся на втором этапе.
- Мы не пойдем на замороженный конфликт. Я пришел в президенты, когда был Минск-1, Минск-2, были соответствующие нарушаемые документы, значит, я могу сказать, что это были не серьезные документы. Были договоренности на бумаге, это был замороженный конфликт. Я против такого документа у нас точно не будет.
- В представлении русского населения их армия самая мощная в мире благодаря их внутренней политике. И так же как и в представлении лидера россии, что у них самая мощная армия. Мне кажется, я могу описать их армию лучше, чем они, потому что у нас они воевали, а на их территории они только об этих "героических" поступках слышали по телевизору.
- Они не могут сказать своему обществу, что проиграли нашему объединению и проиграли современности, их армия была к этому не готова. Да, можно нас разрушить полностью, сжечь, но с точки зрения военной тактики взять они нас не смогли и не смогут.
Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне украинский президент Владимир Зеленский совместно с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном впервые со дня полномасштабного вторжения россии выступление перед Верховной Радой.
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