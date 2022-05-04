Изоляция россии миром и возвращение Крыма: главные заявления Зеленского с выступлении на CEO Council Summit

Гарант убежден в победе Украины над россией

В среду, 4 мая, на семидесятый день полномасштабного вторжения россии президент Украины Владимир Зеленский выступил на сессии "Wall Street Journal CEO Council Summit". Во время своей речи гарант рассказал о том, что сейчас происходит в стране, о поддержке союзников и дальнейших планах украинского руководства по завершению войны со страной-агрессором.

"Телеграф" собрал самые громкие заявления Верховного Главнокомандующего Украины Владимира Зеленского:

Что нужно, чтобы победить россию? Первое – полная изоляция агрессора, полная экономическая изоляция. Второе – достаточная помощь Украине, чтобы мы могли выстоять в этой войне за свободу и наши права, – отметил Зеленский. — Третье — восстановление всего разрушенного войной.

Наша задача номер один – это отправить и дожать войска россии на те территории, где они были до 24 февраля. Мы понимаем, что восстановить территориальную целостность полностью на временно оккупированном полуострове Крым будет сложно, и все же я считаю, что мы сможем потом, показав свою прочность, а мы ее демонстрируем, потом перейти на дипломатический путь, потому что любая война заканчивается дипломатией

В любом случае все равно закончится тем или иным форматом переговоров.

Сегодня желательно сделать первый этап (войны – ред. редакцией) было, и мы его сделали – остановить россию, ее продвижение вперед. Мы это сделали. Второй этап – максимально сделать так, чтобы россия отошла с нашей территории. Сейчас мы находимся на втором этапе.

Мы не пойдем на замороженный конфликт. Я пришел в президенты, когда был Минск-1, Минск-2, были соответствующие нарушаемые документы, значит, я могу сказать, что это были не серьезные документы. Были договоренности на бумаге, это был замороженный конфликт. Я против такого документа у нас точно не будет.

В представлении русского населения их армия самая мощная в мире благодаря их внутренней политике. И так же как и в представлении лидера россии, что у них самая мощная армия. Мне кажется, я могу описать их армию лучше, чем они, потому что у нас они воевали, а на их территории они только об этих "героических" поступках слышали по телевизору.

Они не могут сказать своему обществу, что проиграли нашему объединению и проиграли современности, их армия была к этому не готова. Да, можно нас разрушить полностью, сжечь, но с точки зрения военной тактики взять они нас не смогли и не смогут.

Выступление Зеленского выступления на сессии Wall Street Journal CEO Council Summit

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне украинский президент Владимир Зеленский совместно с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном впервые со дня полномасштабного вторжения россии выступление перед Верховной Радой.