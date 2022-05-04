Зеленский заявил о втором этапе войны с россией и рассказал, каким будет третий

Украина сейчас находится на втором этапе войны с россией, ведь первый, а именно остановка продвижения агрессора вглубь государства, уже был успешно пройден. Полная победа над захватчиком планируется в три этапа.

Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского, обнародованном в среду, 4 мая, — пишет "РБК-Украина".

"Сегодня желательно сделать первый этап, было, и мы его сделали – остановить россию, ее продвижение вперед. Мы это сделали. Второй этап – максимально сделать так, чтобы россия отошла с нашей территории. Сейчас мы находимся во втором этапе", – отметил он.

Уже третьим этапом, по словам Зеленского, станет максимальное восстановление территориальной целостности.

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