Укр

Зеленский заявил о втором этапе войны с россией и рассказал, каким будет третий

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
306
Зеленский заявил о втором этапе войны с россией и рассказал, каким будет третий Новость обновлена 04 мая 2022, 11:41

Украина сейчас находится на втором этапе войны с россией, ведь первый, а именно остановка продвижения агрессора вглубь государства, уже был успешно пройден. Полная победа над захватчиком планируется в три этапа.

Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского, обнародованном в среду, 4 мая, — пишет "РБК-Украина".

"Сегодня желательно сделать первый этап, было, и мы его сделали – остановить россию, ее продвижение вперед. Мы это сделали. Второй этап – максимально сделать так, чтобы россия отошла с нашей территории. Сейчас мы находимся во втором этапе", – отметил он.

Уже третьим этапом, по словам Зеленского, станет максимальное восстановление территориальной целостности.

Новость дополняется…

Теги:
#Украина #Война
Владимир Зеленский начинает лучше ориентироваться во внешней политике
Политика
Мир против россии: Зеленский назвал три вещи, которых нужно добиться
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский начинает лучше ориентироваться во внешней политике
Мир против россии: Зеленский назвал три вещи, которых нужно добиться
Дата публикации
Категория
Урсула фон дер Ляйен отметила, что история Европы сегодня пишется в Украине
Нефтяное эмбарго, удар по "Сбербанку" и патриарху Кириллу: что ЕС приготовил для россии
Дата публикации
Категория
Оккупанты все яростнее "деукраинизируют" Мелитополь
Жизнь в оккупации. Мелитополь: "орки" перекрашивают танки и завозят алкоголь "днр"
Дата публикации
Категория
Пожар на нефтебазе
В пригороде оккупированного Донецка масштабный пожар: подробности и видео
Дата публикации
Категория
Украинские города продолжают страдать от ракетных ударов
Война — день 70: россияне наступают на Донбассе и массово бьют ракетами по городам Украины