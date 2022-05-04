Укр

Война — день 70: россияне наступают на Донбассе и массово бьют ракетами по городам Украины

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Украинские города продолжают страдать от ракетных ударов
Украинские города продолжают страдать от ракетных ударов

Оперативно о главном за 4 мая

Украина отражает российское вторжение уже 70 день. россия продолжает штурмовать украинские оборонительные позиции на Донбассе не считаясь с потерями. От союзников в Украину идет непрерывный поток помощи — боеприпасов, техники и вооружения, в том числе тяжелого, который россияне пытаются перекрыть массированными ракетными ударами по Украине. Между тем в Европе продолжают определяться, насколько сильно затянут петлю на шее российской экономики путем введения эмбарго на российский основной источник экспортных доходов — нефть.

В этом материале "Телеграф" информирует о важнейших событиях в Украине и мире за 4 мая. Оперативная информация также доступна в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Донецкой области 3 мая погиб 21 мирный житель, глава ОГА Павел Кириленко. Оккупанты убили 10 человек в Авдеевке, 5 в Лимане, 4 в Угледаре, 1 в Великой Новоселке и 1 в Шандриголовом.

Количество раненых в результате ракетного удара по Львову увеличилось до 2 человек, сообщил мэр Андрей Садовой.

Российские войска обстреляли шесть ж/д станций в центре и на западе Украины: среди железнодорожников и пассажиров по оперативной информации пострадавших нет. Повреждения инфраструктуры тяжелые, детали — после окончания воздушной тревоги, сообщил глава УЗ Александр Камышин.

Совбез ООН 5 мая проведет заседание по ситуации в Украине.

Напомним, что информация о событиях в Украине за 1 мая доступна в материале: "Война — день 67: ВСУ освободили ключевой населенный пункт, а россияне продолжают бомбить Одессу".

А о том, что происходило в Украине 2 мая, читайте в трансляции: "Война — день 68: эвакуация из Мариуполя и попытки прорвать оборону ВСУ на Донбассе и под Херсоном".

О ситуации в стране за 3 мая можно прочесть в новости: "Война — день 69: россияне давят на Востоке, а в Украину уже едет тяжелая артиллерия из США".

Теги:
#Украина #Россия #Война #Донбасс #Бои #Обстрелы #4 мая
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