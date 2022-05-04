Мир против россии: Зеленский назвал три вещи, которых нужно добиться

В Кремле должны понять, что войной невозможно достичь результата

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал три вещи, что помогут окончательно победить российскую федерацию — не только на реальном, но и политическом фронте. Первой и самой главной реакцией политик считает полную экономическую изоляцию государства агрессора.

Об этом президент заявил во время сессии Wall Street Journal CEO Council Summit в среду, 4 мая, передает "Телеграф".

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По мнению Зеленского, мир способен собраться и показать любому из агрессоров, что готов дать отпор. В нынешней же войне россии необходимо напомнить: большая территория, которой пытаются прикрыться, не равна большой силе.

"Что нужно? Первое — полная изоляция агрессора, полная экономическая изоляция. Второе — достаточная помощь Украине, чтобы мы могли выстоять в этой войне за свободу и наши права, — отметил Зеленский. — Третье — отстройка всего разрушенного войной".

Такие три простых шага, уверен украинский президент, помогут не только победить Украине в нынешнем противостоянии, но и показать всем другим мировым агрессорам, что война не является возможностью чего-то достичь.

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Ранее мы рассказывали, как Владимир Зеленский отреагировал на недавнее сравнение с Адольфом Гитлером от российского министра сергея лаврова. По словам политика, рф сейчас занимается "самоуничтожением".