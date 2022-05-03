путин может официально объявить войну Украине: в СМИ назвали дату

Объявление войны россией позволит кремлю официально бросить призывников в бой

Российский кровавый диктатор владимир путин может воспользоваться мероприятиями к 9 мая, чтобы официально объявить войну Украине вместо так называемой "спецоперации".

Об этом сообщает CNN со ссылкой на европейских и американских должностных лиц.

Официальное объявление войны позволит россии задействовать больше резервов и провести мобилизацию.

В частности ожидается, что во время мероприятий путин захочет либо заявить о какой-то крупной победе, либо сообщить об эскалации конфликта. При том не исключается, что от него прозвучат оба эти тезиса.

Представитель Госдепа США Нед Прайс отметил, что имеются "веские основания" полагать, что тема 9 мая будет использована в целях пропаганды. В частности он отметил, что уже сейчас заметно, как пропагандисты усилили работу, чтобы отвлечь население от неудач российской армии.

По его словам, это позволит россии мобилизировать резервы, в частности на официальном уровне задействовать призывников, участие которых сейчас умалчивается.

Однако Прайс отмечает, что если это случится, то по сути россия на весь мир заявит, что терпит неудачу в Украине.

У западных чиновников есть и другие варианты того, что может произойти 9 мая. Например, путин может заявить, что Луганская и Донецкая области "войдут" в состав россии, провозгласить установление полного контроля над Мариуполем или объявить о масштабном наступлении на Одессу.

Как сообщалось ранее, министр обороны Великобритании Бен Уолллес недавно тоже заявлял, что путин может использовать тему 9 мая для того, чтобы объявить всеобщую мобилизацию и "объявить войну нацизму во всем мире".