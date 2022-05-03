путін може офіційно оголосити війну Україні: у ЗМІ назвали дату

Оголошення війни росією дозволить кремлю офіційно кинути призовників у бій.

Російський кривавий диктатор володимир путін може скористатися заходами до 9 травня, щоб офіційно оголосити війну Україні замість так званої "спецоперації".

Про це повідомляє CNN із посиланням на європейських та американських посадових осіб.

Офіційне оголошення війни дозволить росії залучити більше резервів та провести мобілізацію.

Зокрема, очікується, що під час заходів путін захоче або заявити про якусь велику перемогу, або повідомити про ескалацію конфлікту. При цьому не виключається, що від нього прозвучать обидві ці тези.

Представник Держдепу США Нед Прайс зазначив, що є "вагомі підстави" вважати, що тема 9 травня буде використана з метою пропаганди. Зокрема, він зазначив, що вже зараз помітно, як пропагандисти посилили роботу, щоб відвернути населення від невдач російської армії.

За його словами, це дозволить росії мобілізувати резерви, зокрема на офіційному рівні залучити призовників, участь яких зараз замовчується.

Однак Прайс зазначає, що якщо це станеться, то, по суті, росія на весь світ заявить, що зазнає невдачі в Україні.

Західні чиновники мають інші варіанти того, що може статися 9 травня. Наприклад, путін може заявити, що Луганська та Донецька області "увійдуть" до складу Росії, проголосити встановлення повного контролю над Маріуполем або оголосити про масштабний наступ на Одесу.

Як повідомлялося раніше, міністр оборони Великобританії Бен Уолллес нещодавно теж заявляв, що путін може використати тему 9 травня для того, щоб заявити про загальну мобілізацію та "оголосити війну нацизму у всьому світі".