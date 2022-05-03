Укр

"Самоуничтожение россии": Зеленский жестко ответил на антисемитские высказывания лаврова

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Владимир Зеленский Новость обновлена 03 мая 2022, 01:39
Владимир Зеленский

Глава государства отметил, что россия забыла об уроках Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявление главы российского МИД сергея лаврова о том, что у лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера якобы была "еврейская кровь".

Об этом глава государства рассказал в своем традиционном видеообращении по итогу 2 мая.

По словам Зеленского россия вступила в фазу "самоуничтожения во всех смыслах".

"Если когда-то у этого государства и было то, что называется репутацией, то сейчас россия ежедневно делает такие вещи, которые просто исключают любую адекватность", — сказал он.

Он отметил, что заявления лаврова прозвучало накануне дня победы над нацизмом, что может лишь свидетельствовать о том, что главный дипломат россии переложил ответственность на еврейский народ ответственность за преступления Гитлера.

Также Зеленский отметил, что из-за этого заявления начался большой скандал в Израиле, но в самой россии промолчали.

"Там молчат. А значит соглашаются со сказанным их министром иностранных дел", — сказал он.

Президент Украины добавил, что раз уж руководство россии позволило себе такие антисемитские высказывания, то значит оно забыло уроки Второй мировой войны или никогда их не учило. Также он задался вопросом о том, останется ли посол Израиля в Москве после такого выпада и продолжит ли страна вести с ней дела.

Как сообщалось ранее, лавров сделал это заявление во время интервью итальянскому каналу "Mediaset". Во время него он также неоднократно упоминал о "нацистах" в Украине, которых, по его словам готовили не кто иной, а США вместе с Канадой.

Впрочем, до этого, в интервью китайскому изданию "Синьхуа", лавров заявлял, что россия своим вторжением в Украину хочет "освободить мир от западного гнета".

Теги:
#Украина #Россия #Сергей Лавров #Владимир Зеленский
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