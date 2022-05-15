Украина может завершить войну уже в этом году: у Зеленского назвали условие

Речь о реальном нефтяном эмбарго против России и предоставлении вооружения для Украины

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк считает, что российско-украинскую войну можно прекратить уже в этом году, если выполнить всего две вещи, о которых просит Украина.

Об этом в воскресенье, 15 мая, он написал в собственном Twitter-аккаунте.

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По словам Подоляка, Украина не заинтересована в затяжной войне с Россией. И если прекратить боевые действия этого месяца невозможно, то остановить войну можно было б уже в этом году.

"Рецепт победы прост: реальное нефтяное эмбарго + танки, самолеты и артиллерия. Покончим с этим вместе", — написал советник главы Офиса президента.

Подоляк назвал два условия, которые позволят остановить войну с Россией

Напомним, что по состоянию на 14 мая россия потеряла около 27,2 тысячи военных, 1218 танков и 200 самолетов. На Слобожанском направлении российская армия на фоне тотальных потерь пустила в наземный бой даже моряков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что оккупанты перешли в оборону уже в двух регионах — Харьковской и Херсонской области. Это подчеркнул британский военный специалист, отметив, что это переломный момент.