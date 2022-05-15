В наземный бой пустили даже моряков: россияне несут сокрушительные потери в Украине

Оккупантам любых видов войск в Украине не рады

Пока украинские силы обороны освобождают Харьковскую область от оккупантов, на Славянском направлении они пытаются доукомплектоваться и перегруппироваться. Подобную картину можно наблюдать и на Слобожанском направлении.

Как информирует украинский Генштаб, у россиян — проблемы не только с техникой, но и с людьми.

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После серьезных потерь морпехов черноморского флота россии, части решили доукомплектовать. На пополнение сил 810-й отдельной бригады врага направляли военных контингент из других подразделений флота, в частности — снимали членов экипажей кораблей.

Также отмечается, что потери в людях и технике сказываются на духе российских оккупантов — морально-психологическое состояние остается на низком уровне.

Также в сводке Генштаба ВСУ обозначены горячие направления, где не считаясь с потерями враг все же пытается прорваться. Наступление рф ведет на Лиманском, Северодонецком, Авдеевском и Кураховском направлениях. На Лиманском и Бахмутском направлении идет перегруппировка.

Напомним, по состоянию на 14 мая россия потеряла убитыми около 27,2 тысяч военных, 1218 танков и 200 самолетов.

Согласно картам боевых действий, в регионе враг вплотную подступил к Авдеевке. При этом, как ранее писал "Телеграф", оккупанты перешли в оборону уже в двух регионах — Харьковской и Херсонской области. Это отметил британский военный специалист, отметив, что это переломный момент.