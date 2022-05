Россияне отступают от Харькова, но угрожают Запорожью: свежие карты боев в Украине

Украинские защитники проганяют оккупантов

Росармия отступает со своих позиций вокруг Харькова. Украинские силы не дали окружить город, а затем изгнали их прочь.

В своем последнем анализе специалисты The Institute for the Study of War отмечают, что Украина, похоже, выиграла битву за Харьков. В области у Сил обороны могут быть и другие цели. В частности, повредить наземные линии связи Белгорода и росвойск, которые сосредоточены в окрестностях Изюма.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Россияне предприняли попытку наступления со стороны Изюма, но основное усилие сосредоточены на окружении Северодонецка и Лисичанска.

Карта боевых действий в Украине на 14 мая

Восток Украины

Российские силы в окрестностях Изюма продолжают пополнять материально-техническое обеспечение. Они пытались выдвинуться в сторону Славянска, но безуспешно. Российская артиллерия бьет по украинским позициям и селам опасаясь контрнаступления по своим позициям к северу от Изюма. Также в этом районе пытались штурмовать Александровку (в 23 км на восток от Изюма), как предполагается, для попытки форсировать Северский Донец.

Ссылаясь на представителя Минобороны США в Институте изучения войны отметили, что украинским силам удалось сорвать подготовку к форсированию реки — 13 мая был уничтожен очередной понтонный мост. При попытке переправиться в окрестностях Кременной для окружения Рубежного с северо-запада российские силы могли понести тяжелейшие потери.

Карта боевых действий на востоке Украины

Харьков

Пока российские силы отступают из-под Харькова. Есть сообщения, что целью украинских защитников может стать наземная линия связи, самая западная в регионе. Она находится в северо-восточной части области и идет до Изюма. Есть также сообщения о продвижении украинских защитников к Терновой (в 3 км от российской границы).

Карта боевых действий в Харьковской области

Мариуполь

Россияне могли по земле проникнуть на предприятие и предположительно начали охранять шоссе у западного входа на "Азовсталь". Позиции украинские защитники сохранили, но по этой части (на западе завода) активно наносили авиаудары и продолжались обстрелы, вероятно, чтобы максимально подавить сопротивление.

На "Азовстали" не прекращаются бои

Юг Украины

Севернее Мелитополя в селе Михайловка россияне накапливают солдат. Предполагается, что они хотят установить артиллерийские позиции вдоль трассы Е105, которая ведет к Запорожью, вероятно, чтобы оказаться в артиллерийской дальности от города. В окрестностях Бердянска и Мелитополя заметили военные грузовики.

На Херсонщине россиянам не удается склонить местное население к сотрудничеству. Также сообщается, что Украина пытается восстановить контроль над островом Змеиный или не дать россии использовать его как плацдарм.

Карта оккупации на юге Украины

Ранее "Телеграф" писал, что в США отметили увеличение количества батальонно-тактических групп (БТГ) россии, задействованный в войне против Украины. Их постоянно загоняют через Донбасс — уже насчитали 105 БТГ.

На временно оккупированных территориях россияне продолжают давить на украинцев — допрашивают уже даже детей.