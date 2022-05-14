Укр

Россияне отступают от Харькова, но угрожают Запорожью: свежие карты боев в Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Россиян отбрасывают все дальше на северо-востоке Новость обновлена 14 мая 2022, 06:48
Россиян отбрасывают все дальше на северо-востоке

Украинские защитники проганяют оккупантов

Росармия отступает со своих позиций вокруг Харькова. Украинские силы не дали окружить город, а затем изгнали их прочь.

В своем последнем анализе специалисты The Institute for the Study of War отмечают, что Украина, похоже, выиграла битву за Харьков. В области у Сил обороны могут быть и другие цели. В частности, повредить наземные линии связи Белгорода и росвойск, которые сосредоточены в окрестностях Изюма.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Россияне предприняли попытку наступления со стороны Изюма, но основное усилие сосредоточены на окружении Северодонецка и Лисичанска.

Карта боевых действий в Украине на 14 мая
Карта боевых действий в Украине на 14 мая

Восток Украины

Российские силы в окрестностях Изюма продолжают пополнять материально-техническое обеспечение. Они пытались выдвинуться в сторону Славянска, но безуспешно. Российская артиллерия бьет по украинским позициям и селам опасаясь контрнаступления по своим позициям к северу от Изюма. Также в этом районе пытались штурмовать Александровку (в 23 км на восток от Изюма), как предполагается, для попытки форсировать Северский Донец.

Ссылаясь на представителя Минобороны США в Институте изучения войны отметили, что украинским силам удалось сорвать подготовку к форсированию реки — 13 мая был уничтожен очередной понтонный мост. При попытке переправиться в окрестностях Кременной для окружения Рубежного с северо-запада российские силы могли понести тяжелейшие потери.

Карта боевых действий на востоке Украины
Карта боевых действий на востоке Украины

Харьков

Пока российские силы отступают из-под Харькова. Есть сообщения, что целью украинских защитников может стать наземная линия связи, самая западная в регионе. Она находится в северо-восточной части области и идет до Изюма. Есть также сообщения о продвижении украинских защитников к Терновой (в 3 км от российской границы).

Карта боевых действий в Харьковской области
Карта боевых действий в Харьковской области

Мариуполь

Россияне могли по земле проникнуть на предприятие и предположительно начали охранять шоссе у западного входа на "Азовсталь". Позиции украинские защитники сохранили, но по этой части (на западе завода) активно наносили авиаудары и продолжались обстрелы, вероятно, чтобы максимально подавить сопротивление.

На "Азовстали" не прекращаются бои
На "Азовстали" не прекращаются бои

Юг Украины

Севернее Мелитополя в селе Михайловка россияне накапливают солдат. Предполагается, что они хотят установить артиллерийские позиции вдоль трассы Е105, которая ведет к Запорожью, вероятно, чтобы оказаться в артиллерийской дальности от города. В окрестностях Бердянска и Мелитополя заметили военные грузовики.

На Херсонщине россиянам не удается склонить местное население к сотрудничеству. Также сообщается, что Украина пытается восстановить контроль над островом Змеиный или не дать россии использовать его как плацдарм.

Карта оккупации на юге Украины
Карта оккупации на юге Украины

Ранее "Телеграф" писал, что в США отметили увеличение количества батальонно-тактических групп (БТГ) россии, задействованный в войне против Украины. Их постоянно загоняют через Донбасс — уже насчитали 105 БТГ.

На временно оккупированных территориях россияне продолжают давить на украинцев — допрашивают уже даже детей.

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