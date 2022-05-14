россия увеличила количество войск в Украине, но у них "анекдотические" проблемы с моралью, заявляют в Пентагоне

россия перекинула на Донбасс новые БТГ, но их моральных дух низок

В попытке переломить ситуацию в войне против Украины в свою пользу российское командование нарастило количество батальонных тактических групп (БТГ) на украинской территории до 105, однако мораль российских войск находится на очень низком уровне.

Об этом заявил спикер Пентагона США на брифинге в пятницу, 13 мая.

"И кстати, прямо сейчас — и я не упоминал об этом ранее — но, по нашим оценкам, у россии сейчас всего 105 действующих БТГ в Украине. Так что они… они добавили… они продолжают добавлять БТГ, которые находятся на Донбассе", — сказал высокопоставленный чиновник министерства обороны США.

При этом отвечая на вопрос о моральном духе российских войск на Донбассе, чиновник назвал ситуацию "анекдотичной".

"Мы продолжаем получать анекдотические указания на то, что боевой дух и сплоченность подразделений (войск рф — ред.) остаются проблемой, солдаты не подчиняются приказам или …не сражаются так хорошо или агрессивно, как им говорят, чего от них ожидают, вплоть до того, что некоторые офицеры отказываются подчиняться приказам. Но это анекдотично", — сказал представитель Пентагона, уточнив при этом, что США не располагают общей картиной по каждой российской части, которая находится на Донбассе.

Ранее военный эксперт Олег Жданов отметил, что в Украине находится около 65% боеспособного войска россии и если украинским военным удастся их разгромить, Кремлю больше не удастся восстановить силы и продолжать войну.