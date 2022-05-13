Враг готовится усилить обстрелы на двух участках фронта в Украине - Генштаб

Враг использует артиллерию и авиацию для постоянных атак

По состоянию на утро 79-го дня полномасштабной войны украинские защитники заметили некоторую передислокацию российских войск на границе с Украиной. Противник перебрасывает новые огневые установки в Брянскую и Курскую области — в подготовке к обстрелам пограничных украинских населенных пунктов.

Больше деталей сообщили в Генштабе ВСУ 13 мая, передает "Телеграф".

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Активным направлением насчет обстрелов со стороны россии остается Черниговщина. Украинские защитники усиливают оборону пограничных районов возле Брянской и Курской областей — в надежде дать отпор, если россияне вновь пойдут в атаку техникой и пехотой. Пока же ожидается исключительно использование артиллерийского вооружения. С его помощью будут создавать дополнительные провокации, а также активно обстреливать населенные пункты Черниговской области.

Авиацию российские оккупанты в основном сосредотачивают на восточном фланге фронта. В особенности "достается" Мариуполю, где с помощью авиабомб пытаются сломить дух украинских военнослужащих, оставшихся на "Азовстали".

"Исходя из мероприятий по эвакуации местных жителей, следует ожидать наращивания огневого влияния в ближайшее время", — отмечают в ежедневной сводке Генштаба.

Враг продолжает блокировать "Азовсталь" в надежде взять Маруиполь под свой контроль полностью. Однако не все складывается на востоке Украины так легко и просто, как хотелось бы войскам противника. К примеру, врагу, вероятней всего, придется отказаться от попыток работать на Изюмском направлении в Харьковской области — об этом свидетельствуют свежие карты боев.

Также "Телеграф" рассказывал, что изменилось в ракетных атаках россиян и какие боеприпасы враг начинает более активно использовать.