Наступление россиян "захлебнулось" на ключевом направлении: карты боев в Украине на 13 мая

Оккупанты не могут "пробиться" к Славянску и могут сосредоточиться на цели поменьше

На 79-й день войны россияне по всей видимости постепенно начинают понимать бесперспективность своих нападок на украинские территории, ввиду чего могут отказаться от дальнейших попыток продвижения на ключевом направлении, — под Изюмом Харьковской области.

Эксперты The Institute for the Study of War считают, что на сегодняшний день основные направления усилий россиян в порядке убывания, — восток, Мариуполь, Харьков, юг, северо-восток.

Карта боевых действий Украина 13 мая

Честно о войне в Украине читайте в нашем Телеграме

Донбасс

После долгих недель попыток продвижения от оккупированного Изюма в сторону Барвенково и Славянска оккупанты могут отказаться от притязаний на этом направлении, — уже были сообщения о переброске военных в сторону Северодонецка и Лисичанска. Специалисты считают, что эти населенные пункты могут быть новой, более скромной целью захватчиков.

В то же время, если россияне ослабят наступление под Изюмом, у Вооруженных сил Украины тоже освободятся дополнительные силы для контратак в регионе.

Карта боевых действий Луганская область 13 мая

Мариуполь

В Мариуполе не прекращаются попытки штурма "Азовстали", оккупанты продолжают наносить удары артиллерией и с воздуха.

Карта боевых действий Мариуполь 13 мая

Харьков

Оккупанты в этом районе сосредоточились на перегруппировке своих сил и обстрелах позиций ВСУ под Харьковом с целью не допустить их продвижения в сторону госграницы.

Карта боевых действий Харьков 13 мая

Херсон-Николаев

На южном направлении активно велись обстрелы, однако наступательных действий пока не зафиксировали, — возможно, противник готовит наступление на Николаев.

Карта боевых действий Херсон-Николаев 13 мая

Как сообщал "Телеграф", ранее западный военный аналитик объяснил "мистические" ракетные удары россиян вдали от каких-либо объектов в Украине.