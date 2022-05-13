Наступление россиян "захлебнулось" на ключевом направлении: карты боев в Украине на 13 мая
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Оккупанты не могут "пробиться" к Славянску и могут сосредоточиться на цели поменьше
На 79-й день войны россияне по всей видимости постепенно начинают понимать бесперспективность своих нападок на украинские территории, ввиду чего могут отказаться от дальнейших попыток продвижения на ключевом направлении, — под Изюмом Харьковской области.
Эксперты The Institute for the Study of War считают, что на сегодняшний день основные направления усилий россиян в порядке убывания, — восток, Мариуполь, Харьков, юг, северо-восток.
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Донбасс
После долгих недель попыток продвижения от оккупированного Изюма в сторону Барвенково и Славянска оккупанты могут отказаться от притязаний на этом направлении, — уже были сообщения о переброске военных в сторону Северодонецка и Лисичанска. Специалисты считают, что эти населенные пункты могут быть новой, более скромной целью захватчиков.
В то же время, если россияне ослабят наступление под Изюмом, у Вооруженных сил Украины тоже освободятся дополнительные силы для контратак в регионе.
Мариуполь
В Мариуполе не прекращаются попытки штурма "Азовстали", оккупанты продолжают наносить удары артиллерией и с воздуха.
Харьков
Оккупанты в этом районе сосредоточились на перегруппировке своих сил и обстрелах позиций ВСУ под Харьковом с целью не допустить их продвижения в сторону госграницы.
Херсон-Николаев
На южном направлении активно велись обстрелы, однако наступательных действий пока не зафиксировали, — возможно, противник готовит наступление на Николаев.
Как сообщал "Телеграф", ранее западный военный аналитик объяснил "мистические" ракетные удары россиян вдали от каких-либо объектов в Украине.