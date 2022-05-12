россия стянула новые силы в Украину: готовят наступление по двум направлениям

Речь о сотнях единиц техники

Несмотря на активные контрнаступательные действия украинских военных на северо-востоке от Харькова, оккупанты все же хотят продолжить наступление в сторону Барвенково и Славянска.

Согласно оперативной сводке Генштаба ВСУ, на Славянское направление враг снова перемещает технику и военный контингент.

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Кроме перегруппировки оккупанты также решили напитать передовые подразделения "свежей кровью" — переместилась батальойнно-тактическая группа. Чтобы пополнить проредившиеся ряды подразделений, противник стягивает еще около 300 единиц вооружения и военной техники для наступления на Барвенково и Славянск.

Карта наступления россиян на Славянск и Барвенково / deepstatemap

Далее на юг и восток ситуация становится горячее — на Донецком направлении враги пытаются наступать сразу в нескольких направлениях — Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском. Их задачи Генштаб оценивает как захват Рубежного, Лимана и Северодонецка.

Враги форсируют Северский Донец, ведет наступление в сторону Зеленой Долины и Новоселовки. Бои продолжаются, Оккупанты стягивают с территории россии в сторону Кременной технику для понтонных мостов.

Российская армия давит на востоке - карта направлений атак / deepstatemap

В Северодонецком направлении наступление идет в сторону Кудряшовки и Северодонецка, частично успешное, на Бахмутском — продолжается штурм и бои в направлении Первомайска и Камышевахи. В Авдеевском направлении — штурм идет в сторону Новобахмутовки и Новокалинового, а на Кураховском в части Степное-Новомихайловка, Славное — Новомихайловка и Александровка-Марьинка.

Ранее "Телеграф" писал, что согласно картам боевых действий в Украине наступление россиян удалось затормозить в нескольких направлениях, но они пытаются окружить украинские позиции в районе Рубежное-Лисичанск-Северодонецк.

При этом в ночь на 12 мая россия продолжала обстреливать украинские населенные пункты из авиации и артиллерии.