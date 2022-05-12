Харьков частично обезопасили, но...: Арестович рассказал о переломе в боях на востоке

ВСУ удалось разгромить часть войск под Харьковом

Украинским защитникам в Харьковской области удалось частично выйти на границы с российской федерацией. Это произошло в результате совокупности факторов — и успешного контрнаступления, и перебрасывания отдельного количества войск противника на другой участок восточного фронта.

Об этом и не только рассказал в свежем выпуске программы "Фейгин LIVE" советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

По словам военного эксперта, россияне отвели часть своих разгромленных войск на территорию рф, часть — перекинули на линию Попасная — Рубежное — Лисичанск — Северодонецк (Луганское направление). Также местами недостаточное количество войск "усиливают" мобилизованными с т.н. "ЛДНР".

"Границы уже давно не являются безопасной зоной, — подчеркивает Арестович. — Конфликт не прекратится в этом месте, потому что российские части дислоцированы в Белгородской области, их там 10-12 БТГ уже есть. Российские войска стреляют через границу — и в Сумской области, и на харьковском направлении".

По мнению Алексея Арестовича, выход ВСУ на границу с россией имеет более символическое, нежели серьезное военное значение — ведь стрельба пока не прекратится, как и новые попытки россиян пересекать государственную границу на Харьковщине.

Впрочем, на данный момент благодаря таким шагам ВСУ частично от атак врага обезопасили Харьков. Сейчас до него можно "достать" только с помощью реактивных систем залпового огня.

"Сейчас все кидается на Луганское направление, — подводит итоги передислокации войск рф Арестович. — Политические задачи начали соотносить с военными возможностями".

Таким образом, считает он, в войне назрел очередной стратегический перелом.

Тем временем, пока на востоке Украины бои становятся лишь жестче, на южном направлении фронта россияне слегка "затормозили". Украинские войска блокируют возможности для атак, но регион пока остается весьма уязвимым для атак с воздуха.