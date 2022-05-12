Укр

Россияне "забуксировали" на одном из важных направлений фронта - ВСУ

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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В отдельных точках фронта оккупанты уже "приплыли" Новость обновлена 12 мая 2022, 06:06
В отдельных точках фронта оккупанты уже "приплыли"

Враг не способен похвастаться успехами в своей "спецоперации"

На утро 12 мая, 77 дня полномасштабной войны рф с Украиной, украинские защитники отчитались об откровенных проблемах оккупантов в южных областях нашей страны. По Херсонскому и Николаевскому направлениях российские войска не имеют возможностей для продвижения, ведь наши подразделения добротно блокируют все подобные попытки.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг", передает "Телеграф".

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Также россияне получают достойный отпор, когда осуществляют попытки атаковать украинские позиции. Такие "порывы" обычно заканчиваются значительным уроном для противника. Так, лишь за сутки 11 мая на южном фронте были убиты минимум 23 вражеских солдата, уничтожено целый склад боеприпасов в Херсонской области, а также подбиты по два танка и бронированных машины пехоты.

Отметим, что сохраняется на юге возможность ракетных атак. Это связано с пребыванием значительного количества кораблей Черноморского флота рф в опасной близости к украинским берегам. Наиболее уязвимой к таким атакам остается Одесская область. Впрочем, войска ПВО делают все возможное, дабы защитить регион от таких атак.

Следует отметить, что за последнее время Украина начала более эффективно вести наступательные бои на различных направлениях. Это связано с поступлением дополнительного вооружения от западных партнеров. Мы даже показывали, как именно наши парни обращаются с подобными новинками, беспощадно расправляясь с врагом.

Теги:
#Украина #Николаев #Россия #Херсон #Война #ОК "Пивдень"
В отдельных точках фронта оккупанты уже "приплыли"
В регионах
Россияне "забуксировали" на одном из важных направлений фронта - ВСУ
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В отдельных точках фронта оккупанты уже "приплыли"
Россияне "забуксировали" на одном из важных направлений фронта - ВСУ
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