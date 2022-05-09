Россияне разбомбили еврейское кладбище на Сумщине: подробности (фото)

Россияне разбомбили еврейское кладбище на День памяти и примирения

Российские оккупанты обстреливают ракетами не только южные регионы Украины, но и восточные, и 8 мая разбомбили еврейское кладбище в Глухове Шосткинского района Сумской области.

Об этом сообщает глава Сумской областной государственной администрации – руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Так в Сумской области прошел день памяти и примирения. Какое может быть примирение? Никогда. Только полная победа над фашизмом. Он не исчез, сегодня фашисты – это россия", — эмоционально прокомментировал обстрел Живицкий и опубликовал фотографии с места ЧП:

В свою очередь министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко назвал обстрел еврейского кладбища "очередным прямым доказательством того, что у россии нет ничего святого вообще, а также того, что они ничем совершенно не отличаются от фашистов, уничтожавших евреев 80 лет назад".

По словам министра, на территории этого кладбища похоронены евреи – жертвы погрома 1918 года. Братское захоронение одновременно является могилой цадиков Менахема-Нохима-Давида Геселева и Исраэля-Дов-Бера Нохимова Шумяцких. Это не только памятка истории, это особый символ для всего еврейского народа.

"Доказательством того, что все высшие силы на нашей стороне является то, что могилы главных цадиков уцелели. Это действительно чудо после такого попадания. Местные до сих пор сидят в бомбоубежищах, потому что сирены не умолкают", — написал Ткаченко.

Он также выразил убеждение, что мировое сообщество должно безотлагательно реагировать на такие преступления, "потому что если зло не остановить, оно уничтожит все на своем пути".

Как сообщалось, в ночь на 7 мая российские оккупанты уничтожили музей всемирно известного философа Григория Саввича Сковороды в селе Сковородиновка Харьковской области.