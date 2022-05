Россияне уходят в оборону везде, кроме части востока: свежие карты боев в Украине

Враг пытается окружить украинские позиции

Как и на юге Украины, так и на востоке ценой героических усилий украинских Сил обороны врага застопорили. Северо-восточнее Харькова Украина ведет контрнаступательные действия, а россияне вынужденны уходить в оборону и пытаться закрепляться на позициях. Такой серьезный отпор не вынудил россию отступить.

Специалисты The Institute for the Study of War отмечают, что росвойска не оставляют попыток окружения позиций Украины на линии обороны Северодонецк — Рубежное — Лисичанск. Подтвержденных продвижений нет.

Среди вероятных целей россии после захвата Попасной называют Бахмут, который откроет доступ к трассе на север в направлении Славянска. На юге враг укрепляет позиции в западной части оккупированной территории для продвижения в Николаевскую область.

Карта боевых действий в Украине на 12 мая

Восток Украины

В окрестностях Изюма (Харьковская область) россиян вынудили перейти к обороне, они обстреливают позиции украинских военных постоянно. Враг пытается наступать с востока на запад — идут бои в Северодонецке, Рубежном, Лисичанске, Белогоровке, Воеводовке, Нижнем, Тошковке, Ореховом. Противник пытается окружить защитников в районе Рубежное-Северодонецк-Лисичанск, и вероятно планирует наступление на Бахмут в сторону Славянска.

Карта боевых действий в Украине на востоке на 12 мая

Харьков

Росармию и здесь вынудили уйти в оборону, в попытках сдержать продвижение контрнаступления в сторону российской границы.Пророссийские источники исследователей утверждают, что украинские войска находятся в непосредственной близости от границы — в окрестностях Козачьей Лопани и Цуповки. Харьков больше не под артиллерийским огнем, но обстрелы по области продолжаются.

Карта боевых действий в Харьковской области на 12 мая

Мариуполь

"Азовсталь" продолжает поддаваться авиационному и артиллерийскому обстрелам. За стуки речь идет о 38 авиаударах по предприятию.

"Азовсталь" на карте Мариуполя

Юг Украины

На юге росармия также заняла оборонительную позицию, они пытались улучшить свое тактическое положение захватив Брускинское и Великую Александровку. Они находятся в 15 км от административной границы Херсонской и Николаевской областей. В Британском Минобороны отметили, что россия может попытаться увеличить контингент на острове Змеиный, ведь он стратегически важен.

Карта боевых действий на юге Украины на 12 мая

Как ранее писал "Телеграф", в украинской разведке считают, что враг может угрожать трем регионам — Одесской, Николаевской и Запорожской областям. При этом уже в оккупированной части Херсонской области они могут устроить представление с "просьбой " войти в состав россии — эксперты предположили, что это произойдет осенью и назвали дату.

В украинском правительстве тем временем подсчитали, сколько рабочих мест потеряла страна из-за вторжения — цифра получилась внушительная.