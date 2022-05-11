В Украине раскрыли планы россиян по поводу Херсона: названа ключевая дата

Ближайший месяц оккупанты на это не пойдут

Российские оккупанты пытаются окончательно оторвать от Украины временно оккупированный Херсон. В среду, 11 мая, появилась информация, что местные коллаборанты готовят просьбу включения области в состав россии. Вероятной датой может стать 11 сентября, когда в россии проходит единый день голосования.

Об этом заявил генеральный директор "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко в эфире "Радио НВ".

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По словам Мартыненко, один из вероятных сценариев дальнейших действий россии — проведение 11 сентября 2022 года во время единого дня голосования так называемых референдумов в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

"Почему 11 сентября — это на самом деле не потому, что там будет единый день голосования. Если бы нужно было провести сейчас, то они бы его провели в это воскресенье. Им совершенно неважно — примет, не примет, признают или не признают этот референдум. Но, с моей точки зрения, почему сентябрь, потому что они отложили это на несколько месяцев, чтобы торговаться с Западом. Вроде, что Запад должен для них сделать, чтобы они не аннексировали украинскую территорию", — сообщил гендиректор "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что Запад с россиянами никаких разговоров по этому поводу вести не будет и ни на какие уступки россии рассчитывать тоже не стоит.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ранее поставленная российскими военными "власть" Херсонщины заявляла, что возвращение области под контроль Украины совершенно невозможно. На что в офисе украинского президента ответили, что херсонские "гауляйтеры" могут просить только о помиловании после приговора суда.