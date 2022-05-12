"Если не ты, то кто?" Украинский защитник из "Азовстали" обратился за помощью к Илону Маску

Украинские защитники обратились за помощью к "сверхчеловеку"

Командир подразделения 36-бригады морской пехоты Сергей Волына создал аккаунт в Твиттер для единственной цели — обратиться к американскому миллиардеру и основателю SpaceX и Tesla Илону Маску.

То, что аккаунт действительно его, Волына подтвердил в своем Фейсбук.

"Илон Маск, люди говорят, что ты прибыл с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное", — написал он.

Украинский военный отметил, что его планета находится неподалеку от планеты Маска, потому что он живет там, где практически невозможно выжить.

"Помоги нам выйти с "Азовстали" в третью страну. Если не ты, то кто? Подскажи", — написал Волына.

В своем Фейсбук он призвал всех жителей планеты сделать так, чтобы Маск увидел его обращение.

"Говорят, что его задачей было вдохновить человечество, заставить верить в невозможное. Он доказал, что для него нет нерешаемых задач, что возможно все! Он никогда не сдается, как и мы!", — написал защитник Мариуполя и добавил, что им нужна помощь "сверхчеловека".

Всего за один час с момента публикации поста в твиттер, он набрал более 4,5 тысячи ретвитов

Как сообщалось ранее, заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина") заявил, что именно третья сторона может повлиять на исход судьбы уцелевших на "Азовстали" бойцов, поскольку у украинских властей для этого не хватает возможностей.