"Якщо не ти, то хто?" Український захисник з "Азовсталі" звернувся за допомогою до Ілона Маска
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Українські захисники звернулися за допомогою до "надлюдини"
Командир підрозділу 36-бригади морської піхоти Сергій Волина створив акаунт у Твіттер для єдиної мети — звернутися до американського мільярдера та засновника SpaceX та Tesla Ілону Маску.
Те, що аккаунт справді його, Волина підтвердив у своєму Фейсбуку.
"Ілон Маск, люди кажуть, що ти прибув з іншої планети, щоб навчити людей вірити у неможливе", — написав він.
Український військовий зазначив, що його планета знаходиться неподалік планети Маска, тому що він живе там, де практично неможливо вижити.
"Допоможи нам вийти з "Азовсталі" до третьої країни. Якщо не ти, то хто? Підкажи", — написав Волина.
У своєму Фейсбуку він закликав усіх жителів планети зробити так, щоб Маск побачив його звернення.
"Кажуть, що його завданням було надихнути людство, змусити вірити у неможливе. Він довів, що для нього немає нерозв’язних завдань, що можливо все! Він ніколи не здається, як і ми!", — написав захисник Маріуполя і додав, що їм потрібна допомога "надлюдини".
Всього за одну годину з моменту публікації посту у твіттер, він набрав понад 4,5 тисячі ретвітів
Як повідомлялося раніше, заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар ("Калина") заявив, що саме третя сторона може вплинути на результат долі бійців, які вціліли на "Азовсталі", оскільки в української влади для цього не вистачає можливостей.
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