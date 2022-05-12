"Якщо не ти, то хто?" Український захисник з "Азовсталі" звернувся за допомогою до Ілона Маска

Українські захисники звернулися за допомогою до "надлюдини"

Командир підрозділу 36-бригади морської піхоти Сергій Волина створив акаунт у Твіттер для єдиної мети — звернутися до американського мільярдера та засновника SpaceX та Tesla Ілону Маску.

Те, що аккаунт справді його, Волина підтвердив у своєму Фейсбуку.

"Ілон Маск, люди кажуть, що ти прибув з іншої планети, щоб навчити людей вірити у неможливе", — написав він.

Український військовий зазначив, що його планета знаходиться неподалік планети Маска, тому що він живе там, де практично неможливо вижити.

"Допоможи нам вийти з "Азовсталі" до третьої країни. Якщо не ти, то хто? Підкажи", — написав Волина.

У своєму Фейсбуку він закликав усіх жителів планети зробити так, щоб Маск побачив його звернення.

"Кажуть, що його завданням було надихнути людство, змусити вірити у неможливе. Він довів, що для нього немає нерозв’язних завдань, що можливо все! Він ніколи не здається, як і ми!", — написав захисник Маріуполя і додав, що їм потрібна допомога "надлюдини".

Всього за одну годину з моменту публікації посту у твіттер, він набрав понад 4,5 тисячі ретвітів

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Як повідомлялося раніше, заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар ("Калина") заявив, що саме третя сторона може вплинути на результат долі бійців, які вціліли на "Азовсталі", оскільки в української влади для цього не вистачає можливостей.