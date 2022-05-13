"Глазам своим не верил": западный военный аналитик пояснил беспорядочные ракетные удары россиян по Украине

Россияне бьют по Украине ракетами с "круговым вероятным отклонением" от цели около 5 километров

Российские войска своими ракетными ударами по территории Украины настолько истощили запасы современных ракет, что уже активно применяют разработки 60-х годов прошлого столетия.

Об этом пишет аналитик современной войны Том Купер 12 мая, перевод аналитической статьи которого опубликовал украинский писать и переводчик Ростислав Семкив.

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Купер пишет, что 11 мая всплыло видео, на котором, согласно утверждениям, показан пуск двух ракет Х-22 с бомбардировщика Ту-22M-3:

"Должен признаться: я дважды пересматривал видео, потому что глазам своим не верил", — прокомментировал аналитик видео.

По его словам, первые прототипы Х-22 разработали – еще в 60-х годах прошлого столетия для ударов по сильнозащищенным наземным целям – таким как авиабазы, большие установки ПВО или сильнозащищенные надводные цели вроде авианосцев.

"Учитывая, что это оружие разрабатывалось в 1960-х, оно старое: это нечто типа "полуторного поколения" советских управляемых ракет. Неудивительно, что в "режиме атаки по наземным целям" ее "круговое вероятное отклонение" составляет около 5 километров", — пишет Купер.

Он отмечает, что в последние несколько лет появлялись сообщения об обновлении стандартной оснастки Ту-22М к ракетам Х-32. "Однако, учитывая плохое состояние российского высокотехнологичного сектора (после потери москвой доступа к более чем 50 украинским исследовательским институтам в 2014-м), и "токсичности" этого оружия (из-за его топлива), у меня очень большие сомнения в обновлении", — добавляет аналитик.

Купер констатирует, что ракеты Х-22 только сейчас прошли "боевое крещение".

"Думаю, с этим также может быть связан ряд сообщений от украинской стороны о "мистических взрывах" вдали от каких-либо значительных объектов, которые появлялись в последние несколько дней", — пишет военный аналитик.

Как сообщалось, украинский военный эксперт рассказал о советской ракете, которыми враг обстреливает Одессу.