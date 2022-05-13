Оккупанты в Мариуполе прибегли к допросам детей: "Это просто ярость"

С помощью детей россияне пытаются узнать больше информации о родителях

В оккупированном российскими войсками Мариуполе, где жизнь больше напоминает ад, оккупанты начали устраивать допросы для детей, которые вместе с родителями хотят покинуть полуразрушенный город.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в собственном Telegram-канале.

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По его словам, допросы детям российские оккупанты устраивают для того, чтобы поймать родителей на ложной информации.

"Последние эвакуированные из Мариуполя сообщают, что россияне уже дошли до допросов детей. После допроса родителей в их присутствии начинают уточняющий допрос детей для подробностей. Пытаются поймать родителей на лжи. Я не знаю как это назвать. Какое слово может передать. Ярость. Просто ярость", — написал Андрющенко.

Напомним, что в Мариуполе после непрерывных обстрелов и бомбардировок уже почти не осталось целых зданий, а сам город через два месяца вторжения выглядит безжизненным и апокалиптическим. При этом россияне не дают возможности мирным жителям безопасным образом выбраться из города — женщин и детей принудительно вывозят в россию, а мужчин оставляют в городе "рабами".

Ранее "Телеграф" сообщал, что на мариупольском заводе "Азовсталь" продолжаются ожесточенные бои между украинскими военными и российскими, стремящимися захватить предприятие. Наши воины просят о срочной эвакуации.