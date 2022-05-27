Бои за Лиман: глава Донецкой области рассказал, что происходит

Населенный пункт преимущественно контролирует враг, а украинские военные заняли новые позиции

Город Лиман, что в Донецкой области, перешел под контроль оккупационной армии россии, однако украинские военные укрепились на новых позициях, откуда будут отражать наступление противника.

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Карта с пометкой временно оккупированого города в Донецкой области

Об этом в пятницу, 27 мая, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, — пишет "Громадське".

"Особо горячие бои на лиманском направлении. Большинство Лимана не контролируется украинскими военными. Так же как и Светлодарское направление: произошла перегруппировка сил ВСУ для того, чтобы занять укрепленные позиции. Враг сейчас находится на территории Светлодарской общины", — сообщил он.

По его словам, украинские защитники перебрались на новые позиции, где сдерживают наступление врага на Лиманском направлении.

"российские военные действительно пытаются закрепиться на указанном направлении, потому что понимают, что украинские военные на новых рубежах будут не только сдерживать врага, но и по возможности переходить в контратаку для того, чтобы выбить врага с территории Лиманской общины", — пояснил глава ОВА.

Читайте также: Категория Украина ВСУ отступают на востоке? В Минобороны дали четкий ответ Ситуация на фронте очень динамичная, поэтому ВСУ прибегают к маневрам и ожидают точного времени для контрнаступления.

Кроме того, известно, что враг постоянно ведет обстрелы вдоль всей линии фронта. Также оккупационная армия наносит ракетные и авиационные удары по мирным городам, в частности, по Бахмуту, Покровску и Краматорску.

Кириленко отметил, что именно Бахмут интересует противника больше всего, а у него стратегическая цель захватить Луганскую область. После чего будут перебрасывать свою группировку через Лиман благодаря контролю над трассой Бахмут — Северодонецк, что позволит проводить дальнейшие наступления на Донецком направлении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине длится 92-й день войны с россией. Оккупанты продолжают усиливать давление на восточном направлении, даже не считаясь с потерями, однако ВСУ уверенно удерживают позиции.