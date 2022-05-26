У врага на Донбассе частичные успехи: что сейчас происходит на фронте

Захватчики немного продвинулись на Донбассе

В четверг, 26 мая, на 92-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что оккупанты заняли небольшой населенный пункт в Донецкой области.

Об этом сообщили в сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

На Харьковском и Славянском направлениях противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций и сдерживании продвижения наших войск, обстреливает украинские позиции. С целью уточнения положения наших войск вел воздушную разведку БПЛА типа "Орлан-10". Совершил дистанционное минирование на маршрутах возможного выдвижения подразделений Сил обороны Украины. При поддержке артиллерии враг вел наступление в направлении населенного пункта Богородичное, успеха не имел, отошел на занимавшую ранее позицию.

На Донецком направлении враг продолжает обстрелы подразделений наших войск, наносит ракетные удары, ведет разведку, наращивает авиационную поддержку, осуществляет перегруппировку войск. Усиливает группировку за счет перемещения резервных подразделений.

На Лиманском направлении противник сосредотачивал усилия на огневом поражении наших подразделений в районах Озерного и южнее населенного пункта Лиман.

На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлениях населенных пунктов Северодонецк и Боровское. Успеха не имел. В направлении населенного пункта Устиновка имеет частичный успех. В целях нарушения логистического сообщения и недопущения маневра наших войск наносит удары по мостовым переправам.

Устиновка на карте Украины

На Бахмутском направлении российские оккупанты ведут наступление в направлениях населенных пунктов Камышеваха, Нирково, Берестово и Белогоровка, успеха не имеют, понесли потери и отошли. В направлениях Покровского и Клинового враг имеет частичный успех, овладел населенным пунктом Медная Руда. Осуществляет перегруппировку.

Медная Руда на карте Украины

На Авдеевском направлении враг пытался возобновить наступление, успеха не имел.

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Ранее стали известны детали операции для помощи защитникам "Азовстали".

Напомним, мєр Киева Виталий Кличко сообщил, что россия еще не отказалась от идеи захвата столицы.