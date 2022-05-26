Война — день 92: ситуация на Донбассе ухудшается, Украина готовится к тяжелому месяцу

Оперативно о главном за 26 мая

В Украине начался 92-й день с момента начала полномасштабного российского вторжения. Несмотря на то, что оккупанты понесли тяжелые потери, они все равно продолжают пытаться наступать на Донбассе. По словам советника главы ОПУ Алексея Арестовича, ситуация там ухудшается, а россияне смогли достигнуть тактического преимущества, которое грозит превратиться в оперативное. При этом он прогнозирует, что украинцев впереди ждет тяжелый месяц, во время которого с фронта будут поступать новости о тяжелых потерях, окружениях и отходе с определенных позиций. Не менее тревожные сообщения поступили и из ООН, где выразили мнение о том, что риск применения ядерного оружия вновь стал реальным.

В этой текстовой трансляции "Телеграф" будет информировать о главных новостях, которые произошли в Украине и мире 26 мая, но более оперативно получать информацию читатели могут в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

1:00 Часть стран Евросоюза продолжает настаивать на прекращении огня между россией и Украиной и возобновлению мирных переговоров. Среди них Италия, Венгрия и Кипр.

Напомним, что информация за 23 мая доступна в материале: "Война — день 89: оккупанты пытаются взять Северодонецк, неся существенные потери".

Главные события за 24 мая доступны в материале: "Война — день 90: три месяца Украина с помощью десятков стран мира отражает российское нашествие".

А с новостями за 25 мая можно ознакомиться в трансляции: "Война — день 91: россияне сильно давят на Донбассе, не считаясь с потерями".