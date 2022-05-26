россия уничтожает украинскую нацию - сотни тысяч детей и более миллиона взрослых принудительно вывезли в рф

Особое внимание в Москве уделяют внимании русификации маленьких украинцев

Число насильно депортированных в россию украинцев с начала полномасштабного вторжения рф достигло уже 1,4 млн человек. Примерно шестая часть из этого количества, 230 тысяч лиц — дети и несовершеннолетние подростки. Таким образом в Москве надеются уничтожить украинскую нацию, попытавшись ее колонизировать.

Такие выводы украинской делегации в ООН были озвучены на открытых дебатах в Совбезе организации 25 мая, передает "Укринформ".

Почему россии не выиграть войну против Украины?

По словам советника Постпредства Украины при ООН Сергея Дворника, россия прямо и не скрываясь занимается похищением украинских граждан. Сейчас в списке депортированных — более 1,4 млн украинцев, среди которых немало детей. Интерес к попаданию в россию малышей особо высок среди кремлевских пропагандистов. Таким образом, уверен Дворник, россия надеется лишить Украины будущего, ведь нет молодых поколений, нет, по итогу, и нации.

"Это является современным проявлением колониализма", — прозвучало от украинца во время выступления в Совбезе ООН.

Стоит добавить, что огромное количество людей в целом было вынуждено выехать из родных населенных пунктов. Около 8 млн украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Еще около 6,5 перебрались в другие страны, тем самым пополнив список беженцев. Сергей Дворник предполагает, что подобный результат — кризис беженцев — был еще ранее внесен в планы Москвы, как один из инструментов давления на Украину. Вместе с этим он якобы должен был стать "успехом" россиян в войн.

"россия целенаправленно нападает на украинское гражданское население в рамках своей военной стратегии в стиле нацизма", — резюмировал Дворник, напомнив о сотнях убитых, покалеченных и пострадавших от рук россиян людях.

Ранее "Телеграф" писал, куда депортированных в рф украинцев хотят направить. Спойлер — политики в Кремле не придумывают ничего нового и оригинального, а используют "историческое достояние" предков. Так, часть украинских граждан попадут в Сибирь.